«Mettre l’accent sur les jeunes»

Élections: Corine Lecomte, Fabrice Fossépré, Jérôme Cornet et Bernard Dewilde, dont les mandats arrivaient à échéance, ont été réélus. Guibert Kocken (ex-secrétaire de Jemeppe), qui avait posé sa candidature, a également obtenu un nombre de voix suffisant pour intégrer le C.A. Michel Hourlay reste administrateur, mais ne prendra plus en charge les compétitions de jeunes. "Nous restons trop peu nombreux pour développer des projets plus ambitieux , a rappelé Thierry Biron. Même pour une aide ponctuelle, tout le monde est le bienvenu."

Budget 2022-2023: un boni de 2.748 € est prévu, malgré les investissements consacrés au Mini Day et aux jeunes en général, aux deux sélections provinciales et à la mise au point d’un nouveau site internet. "Nous avons 16.500 € sur le compte. Il y a quatre ans, on était à zéro…"

Coupe: la proposition d’ouvrir la coupe Albert Daffe aux équipes de Promotion a été acceptée, après discussions et votes. Ce sera en 2023-2024 pour les filles et dès la saison prochaine pour les garçons (il restait de la place dans le tableau messieurs). "Le but est d’augmenter le niveau de l’épreuve" , avaient plaidé les administrateurs. Rappelons que l’inscription reste facultative. Et ce sont, cette fois, les clubs de la région du "centre" qui pourront être candidats à l’organisation de la journée finale (1er mai 2023).