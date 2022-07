Après une première étape à Anvers le week-end dernier, ce tournoi, organisé par l’AWBB, va en effet poser ses valises à Andenne, le temps d’une journée. "Nous sommes dans la continuité du projet de l’année passée, c’est-à-dire permettre à un maximum de personnes de découvrir ou redécouvrir la discipline, présente Sélim Ben Aissia, responsable du 3x3 à la fédération. Compte tenu du succès rencontré l’année passée à Andenne, il était évident qu’on revienne cette année dans la cité des Ours. Après Bruxelles et Charleroi, c’était l’édition qui avait rencontré le plus de succès."

Cette deuxième édition andennaise n’a pas dérogé à la règle: 45 équipes sont inscrites cette année. "On a même dû refuser du monde, ajoute Selim Ben Aissia. Toutes les catégories sont bien représentées, des U13 aux seniors. Si l’année passée, les équipes féminines étaient moins nombreuses, ce n’est plus le cas cet été. De plus, il y aura du niveau, avec le MVP de la Coupe AWBB, Pierrick van den Brule, et Loïc Jaumotte, le 2 e Wallon au niveau du classement FIBAde 3x3."

Des résultats en direct sur l’application

Au niveau de l’organisation, le tournoi débutera à 10h sur la place des Tilleuls, jusqu’à 18h30. "S’il pleut, le tournoi aura lieu à l’Andenne Arena, mais la météo devrait être avec nous ce samedi, sourit l’organisateur. Les entrées sont gratuites, ce qui permettra à monsieur et madame Tout-le-monde de venir voir. La matinée sera consacrée aux jeunes et sera ponctuée par une remise de prix. L’après-midi sera consacré aux équipes seniors, avec également une remise des prix et un concours de shoots."

Les résultats des différentes équipes seront postés en direct sur l’application de la FIBA. "L’application existe depuis quelque temps mais elle connaît désormais un bel engouement" , se réjouit Sélim ben Aissia.

Après Andenne, le tournoi passera par les villes de Courtrai, Esneux, Knokke, Louvain, Neufchâteau, Charleroi, avant la finale qui aura lieu les 30 et 31 juillet. Une belle manière de préparer la prochaine saison, et la prochaine Coupe AWBB de 3x3, qui débutera le 21 août prochain.