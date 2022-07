Direction Bertrix pour des titres LBFA

Le doublé de Laurent?

Chez les juniors, Luca Laurent est sans contestation possible le favori sur 100 et 200 mètres. Junior première année, l’athlète du Sambre et Meuse Athlétique Club, déjà double champion LBFA l’an dernier dans la catégorie des scolaires, dispose du meilleur temps des engagés, sur les deux distances. Malgré un vilain virus survenu il y a quinze jours, le jeune homme a les jambes en feu puisqu’il vient de signer une 6eplace aux derniers championnats de Belgique toutes catégories, sur 200 mètres, avec un chrono de 21.89 et de battre son record personnel en séries, en 21.42.

Troussard ou Taminiau en 1500

L’athlète de l’Arch, Quentin Janton, semble destiné à une médaille d’argent sur 1500 mètres si on se base uniquement sur les chronos. Mais comme souvent, surtout dans les championnats, la course peut être tactique et laisser place à quelques surprises. Simon Regaert (Ocan) est également de la partie, sur 1500 mètres, mais surtout au lancer du javelot (800 grammes), où il a le meilleur jet des lanceurs alignés.

En parlant de concours de lancer, Anthony Bettolo (Arch) est également à garder à l’œil au lancer du marteau, pour sa première année en juniors, lui qui avait déjà largement décroché le titre LBFA l’an dernier en scolaires.

Du côté des demoiselles, deux athlètes de la province de Namur, Noémie Troussard (SMAC) et Elise Taminiau, seule athlète de l’ACCo sélectionnée dans ces championnats, risquent de se livrer une belle bataille sur le 1500 mètres, sorte de course à la médaille. Les chances de médaille de l’Ocan, le club andennais, reposent sur les épaules d’Elise Regaert, alignée dans les concours de disque et de javelot.

Dans la catégorie des espoirs, deux "Archés" sont pressentis à une médaille. Tout d’abord, Martin Degeimbre, sur le 800 mètres, et ensuite Nicolas Houtart, sur 1500 mètres, qui suit les traces de son grand frère, Cyril. Marie Ligot (Arch) ne dispose pas encore de chrono de référence cette saison sur 800 mètres, mais pourrait briller chez les espoires.

La spécialiste d’épreuves combinées du SMAC, Emeline Cleymans, est présente sur le 110 mètres haies, mais également au saut en hauteur, où elle a le troisième meilleur résultat des sauteuses.