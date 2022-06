Un demi-siècle au service des pongistes

À la demande de Gilbert Hawotte, Francis a intégré le comité provincial en 1971. " J’assurais la publication du bulletin provincial et j’ai lancé la commission d’arbitrage."

En 1993, Francis reprenait le secrétariat pour permettre à Gilbert Hawotte de coiffer la casquette de président. Une mission au service des clubs. " Outre la gestion des affiliations, j’étais aussi en charge du contrôle interclubs. Ma mission consistait aussi à aider les nouveaux cercles à trouver leurs repères."

En août 2016, l’ami Francis cédait le secrétariat à Philippe Winand, mais gardait le contrôle interclubs.

Parmi ses nombreux souvenirs, Francis ne peut oublier les premières réunions du CP avec Freddy Romainville, Gilbert Hawotte, Claude Malarme et Joseph Wanet. " On formait une belle équipe et les réunions, qui se tenaient dans le bistrot de Claude Malarme, se terminaient souvent aux petites heures, après un spaghetti à la Chamade, à la place Wiertz."