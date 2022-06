Tamines: un groupe ambitieux prêt à atteindre ses objectifs

Comité, staff et joueurs se sont réunis dans la buvette du club pour lancer la saison 2022-2023. Le groupe était au complet afin de réaliser les traditionnelles photos de présentation. Mais avant cela, le président Ludovic Morici et l’entraîneur Antonio Rosa ont tous deux pris la parole. L’objectif est clair: faire mieux qu’une huitième place obtenue la saison passée. Et lorsque l’on observe le noyau taminois, cela semble tout à fait possible. Le recrutement de joueurs comme Lamort, Maistriaux ou Pratz ne peut qu’aider le club à faire mieux que l’an passé.