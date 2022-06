Succès namurois à Louvain

Coachés par Christophe Namur et Pascal Noël, les jeunes Namurois se sont illustrés aux Internationaux de la VTTL à Louvain. Ils ont remporté le classement final devant la sélection flamande. Trois des six sélectionnés sont montés sur la plus haute marche : Chloé Decloux en benjamines, Yasmin Coryn en minimes et Noan Piette en préminimes. Sam Fransquet s’est classé 4e en minimes tandis que Nathan Delannoy décroche la 9e place. Alexandre Pire se classe 6e en préminimes. DO