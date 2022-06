Plusieurs compétitions ont été organisées sous l’égide de la FéMA (Fédération Multisports Adaptés): basket, bowling, badminton, handball, tennis de table, mini-foot, boccia, pétanque, netball, un challenge multi-sports, natation, jogging, triathlon,… Cela en majorité en province de Namur et Hainaut-Est: à Miavoye, Belgrade, Namur, Couvin, Héron, Beaumont, Dinant, Lodelinsart et Ciney notamment.

"Le nombre d’événements et de sportifs est légèrement en baisse à cause du covid, évoque l’animateur Romain Dumoulin. Il faut le temps que toutes les institutions reprennent une vie normale, l’année prochaine sera plus chargée!"

Les sportifs sont des résidents adultes venant d’institutions de toute la Wallonie, en grande majorité handicap mental. " Tout ce petit monde forme un noyau social et sportif unique en Belgique grâce à l’enthousiasme des éducateurs qui sont ravis de compléter les projets individuels de leurs protégés par ces journées hors institutions valorisantes."

Le calendrier 2022-2023 sera très vite disponible sur le site de la FéMA. "Le calendrier est sur papier mais nous devons réserver les halls sportifs cette semaine, dans tous les cas nous attaquons l’année dès le mois de septembre avec en moyenne une date de chaque sport par mois!"

Les éducateurs et institutions intéressées de faire partie de cette belle initiative peuvent téléphoner au 081/77 78 15 où envoyer un mail à l’adresse: asphsports@sportsadapte.be

Il est également possible d’obtenir les formulaires d’inscriptions sur le site de la FéMa.