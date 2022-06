Cinq derbies namurois au 1er tour de la Coupe

Réparties par zones géographiques, les formations namuroises disputeront pas mal de derbies. Cinq au total au premier tour avec Spy-Aische, FCO-Grand/Leez, Onhaye-Loyers, Nismes-Bossière/Gembloux et Tamines-Molignée.

Au tour suivant, Meux et Namur joueront à domicile, respectivement contre les vainqueurs de Brainois-Belœil et Crossing Schaerbeek-Ternat. Le vainqueur de FCO-Grand/Leez pourrait à nouveau jouer un derby si Arquet si qualifie face à Ransart. Chevetogne pourrait se rendre à Warnant et le Condrusien à Londerzeel.

Rochefort - Olympic?

Des Condrusiens qui, en scrutant plus loin, voient la perspective d’un alléchant (surtout pour le trésorier) duel face à la RAAL au troisième tour. Et si les autres Namurois se projettent, cela pourrait donner, avant l’arrivée de toutes les équipes professionnelles au quatrième tour, quelques matches "intéressants" comme un rendez-vous face à Virton (D1B) pour Grand-Leez, le FCO ou Arquet, un déplacement à Hamoir pour Aische ou Spy, un Rebecq – Meux, un Biesme-Dison, un Tirlemont (N1) – Ciney ou encore un très attendu Rochefort – Olympic de Charleroi (N1) au Parc des Roches.

Le tirage

1ertour (31 juillet)

36. Couvin-Mariembourg – vainqueur du match préliminaire Huy B - Chastre

37. Arquet – Ransart

38. Spy – Aische

39. FCO Namur – Grand-Leez

40. Onhaye – Loyers

43. Nismes – Bossière-Gembloux

44. Huy – Lustin

47. Biesme – Thisnes

48. JS Tamines – Molignée

49. Chevetogne – Habay-la-Neuve

54. Libramont – Condrusien

59. Houffalize – Union Rochefortoise

60. Ciney – Messancy

Deuxième tour (7 août)

126. Spy ou Aische – Lokeren Doorslaar ou Jong Lede

127. Oudenaarde – Tamines ou Molignée

131. FCO Namur ou Grand-Leez – Arquet ou Ransart

137. Borght-Humbeek ou Herk-de-Stad – Huy ou Lustin

141. Meux – RCS Brainois ou Belœil

145. Standaard Meerbeek ou Hoegaarden-Outgaarden – Nismes ou Bossière-Gembloux

156. Wavre Limal ou Schriek ou Groot Dilbeek – Biesme ou Thisnes

157. Perwez ou Montignies B – Ciney ou Messancy

163. City Pirates Anvers – Houffalize ou Union Rochefortoise

168. Heide-Hasselt ou Neeroeteren – Couvin-Mariembourg ou Huy B ou Chastre

170. Onhaye ou Loyers – Sporting Kampenhout ou Crossing Vissenaken

172. Warnant – Chevetogne ou Habay-la-Neuve

182. Union Namur – Crossing Schaerbeek ou Wambeek Ternat

190. Londerzeel – Libramont ou Condrusien

Troisième tour (14 août)

196. Vainqueur 170 – Beringen ou Sparta Lille ou Rapid Leest B ou Elene-Grotenberge

200. Rebecq ou Ster-Francorchamps ou Freylange – Vainqueur 141

203. Tirlemont – Vainqueur 157

205. Jabbeke ou Boezinge ou Lissewege ou Westhoek – Vainqueur 172

209. Vainqueur 137 – Rumbeke ou Gold Star Liège ou Sparta Petegem

210. Vainqueur 131 – Virton

218. Vainqueur 190 – RAAL La Louvière

230. Hombourg ou Zonhoven ou Hamoir – Vainqueur 126

232. Vainqueur 127 – Berlare ou Zingem ou Vlaamse Ardennen ou Anvaing

233. Vainqueur 163 – Olympic Charleroi

236. Vainqueur 156 – Dison ou Eendracht Hekelgem ou Vigor Wuitens Hamme

237. Vainqueur 182 – Tongres ou Vlijtingen ou Eendracht Termien

238. Ninove – Vainqueur 168

240. Saint-Mard ou Marloie ou Sporting Hasselt – Vainqueur 145