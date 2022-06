L’équipe A de Ciney fait une croix sur le titre, pas sur l’amusement

Après avoir sauvé la mise lors de la lutte d’ouverture (13-6), les gars de l’équipe B, emmenés par Bourgeois en devanture et les inoxydables Dochier et Pruvot, ont mené la vie dure, ce samedi, à leurs congénères, en rivalisant jusqu’à 7-7. Après une interruption due à la pluie, les Clément, Perat et Didion ont fait la différence à la frappe, pour émerger (8-13). Les retours des ex-Crupétois Didion, Lamberty et Perat ont étoffé la formation A appelée à jouer un rôle en vue, à défaut de ravir le titre. "Après un départ mitigé, nous avons trouvé la bonne formule sur le rectangle, précise notre grand milieu et président. La B a également éprouvé des difficultés à trouver ses marques et devra se décarcasser pour assurer son maintien."