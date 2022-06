À l’occasion de la onzième manche du Challenge Condrusien, les joggeurs se retrouvent vendredi soir à Chevetogne, sur le terrain de football, pour un parcours de 5km (19h30) ou 10km (19h)

Infos: www.goaltiming.be

Triathlon du Moulin de Boiron

À 10h, place à l’épreuve "sprint" du Triathlon du Moulin de Boiron, du côté de Gedinne, un événement organisé par le TriBeauraing. Les Kids B, les Kids A, les Jeunes C, B et A, ainsi que les Juniors ont également des épreuves qui leur sont destinées, en début d’après-midi. C’est ensuite au tour des plus courageux, qui vont se lancer sur la "distance olympique", à 15h.

Infos: www.ultratiming.be