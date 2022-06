La belle réaction de la sélection Entre-Sambre-et-Meuse

Sur le plan sportif, la sélection Entre-Sambre-et-Meuse a joué avec son bonheur, face à la Dinamo. Après avoir partagé les premiers jeux, les "Rouges" se sont isolés à 2-4 et 3-5, avec Denis et Vilfroy performants sur le rectangle. Les protégés de Marvyn Geuens n’ont pu empêcher la Dinamo de recoller à 5-5 et d’approcher du but à 6-5. ESM, via Hugo Denis au service, força une nouvelle égalité, sans pouvoir conclure.

"On a un peu trop gaspillé à des moments importants", avoue le coach.

Les protégés de Marvyn Geuens se sont bien repris face à la Flandre, pour l’emporter 7-6, avec un Hugo Denis impérial au service et au rechas. " C’est de bon augure pour la balle du Gouverneur."

ESM alignait: Nathan Geuens et Yoris Anceau (Vodelée), Mylan Vilfroy (Thy), Hugo Denis, Léo Fappani, Diégo Gillard (Planois).

Les résultats: Dinamo-ESM 7-6; Sambre-Dyle-Haine et Senne 2-7; ESM-Vlaanderen 7-6; Hainaut Occidental-Sambre-Dyle 7-1; Dinamo-Vlaanderen 7-3; Hainaut-Haine et Senne 7-6. Finale Hainaut-Dinamo 7-1.