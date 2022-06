Coupe de Belgique: Voici le tirage au sort des clubs namurois

Au total, ce sont 20 équipes qui représenteront la province en Croky Cup. Les 12 teams provinciaux (Arquet, Biesme, Bossière-Gembloux, Chevetogne, le Condrusien, le FCO Namur, Grand-Leez, Loyers, Lustin, Molignée, Nismes et Spy) ainsi que les 6 formations de D3 ACFF (Aische, Ciney, Couvin, Onhaye, Rochefort et Tamines) démarreront au premier tour tandis que Meux et Namur ( D2 ACFF ) intégreront le tableau au tour suivant. Coup de chance pour les Namurois cette année: aucune équipe de la province ne devra passer par le tour préliminaire, prévu le 24 juillet.

Découvrez ci-dessous les premières affiches de la compétition:

Premier tour – 31 juillet 2022 (16h)

Le premier tour de la Coupe de Belgique répartit 216 clubs en 8 groupes, sur base de critères géographiques. Les représentants de la province de Namur ont hérité des groupes 3 et 4 et, pour certains, se défieront d’emblée entre eux dans 5 derbies 100% namurois.

Groupe 3

36. Couvin-Mariembourg – Vainqueur du match préliminaire 3 (Huy B ou Chastre)

37. Arquet – Ransart

38. Spy – Aische

39. FCO Namur – Grand-Leez

40. Onhaye – Loyers

43. Nismes – Bossière-Gembloux

44. Huy – Lustin

47. Biesme – Thisnes

48. JS Tamines – Molignée

Groupe 4

49. Chevetogne – Habay-la-Neuve

54. Libramont – Condrusien

59. Houffalize – Union Rochefortoise

60. Ciney – Messancy

Deuxième tour – 7 août 2022 (16h)

Aux 108 équipes qualifiées du premier tour viennent s’ajouter 48 clubs de Division 2 nationale, dont Meux et Namur côté namurois, qui recevront tous les deux à domicile.

126. Spy ou Aische – Lokeren Doorslaar ou Jong Lede

127. Oudenaarde – JS Tamines ou Molignée

131. FCO Namur ou Grand-Leez – Arquet ou Ransart

137. Borght-Humbeek ou Herk-de-Stad – Huy ou Lustin

141. Meux – RCS Brainois ou Belœil

145. Standaard Meerbeek ou Hoegaarden-Outgaarden – Nismes ou Bossière-Gembloux

156. Wavre Limal ou Schriek ou Groot Dilbeek – Biesme ou Thisnes

157. Perwez ou Montignies B – Ciney ou Messancy

163. City Pirates Anvers – Houffalize ou Union Rochefortoise

168. Heide-Hasselt ou Neeroeteren – Couvin-Mariembourg ou Huy B ou Chastre

170. Onhaye ou Loyers – Sporting Kampenhout ou Crossing Vissenaken

172. Warnant – Chevetogne ou Habay-la-Neuve

182. Union Namur – Crossing Schaerbeek ou Wambeek Ternat

190. Londerzeel – Libramont ou Condrusien

Troisième tour – 14 août 2022 (16h)

Les 16 formations de Nationale 1 entrent en lice et rejoignent les 78 clubs qualifiés du deuxième tour.

196. Vainqueur du match 170 – Beringen ou Sparta Lille ou Rapid Leest B ou Elene-Grotenberge

200. Rebecq ou Ster-Francorchamps ou Freylange – Vainqueur du match 141

203. Tirlemont – Vainqueur du match 157

205. Jabbeke ou Boezinge ou Lissewege ou Westhoek – Vainqueur du match 172

209. Vainqueur du match 137 – Rumbeke ou Gold Star Liège ou Sparta Petegem

210. Vainqueur du match 131 – Virton

218. Vainqueur du match 190 – RAAL La Louvière

230. Hombourg ou Zonhoven ou Hamoir – Vainqueur du match 126

232. Vainqueur du match 127 – Berlare ou Zingem ou Vlaamse Ardennen ou Anvaing

233. Vainqueur du match 163 – Olympic Charleroi

236. Vainqueur du match 156 – Dison ou Eendracht Hekelgem ou Vigor Wuitens Hamme

237. Vainqueur du match 182 – Tongres ou Vlijtingen ou Eendracht Termien

238. Ninove – Vainqueur du match 168

240. Saint-Mard ou Marloie ou Sporting Hasselt – Vainqueur du match 145