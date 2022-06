Belgrade et Boninne raflent la première Coupe en 3x3 (photos)

©EdA - J-Ph. Pickar

L’équipe de Belgrade, composée de Florentin Hucorne, David Malu, Mehdi Cerquarelli et Denis Vermeren, n’a pas volé son trophée, en terminant la compétition en étant invaincu. "On a confirmé notre statut de favoris, ajoute Florentin Hucorne. On s’est extirpé des poules sans grande difficulté. Nous n’avons jamais été jusqu’aux 10 minutes du temps réglementaire. Il faut dire qu’on était bien rodé au niveau des règles, et qu’on était la plus jeune équipe, sachant que le jeu en 3x3 est très intensif."

©EdA - J-Ph. Pickar

Les Verts ont affronté Profondeville en demi-finale. "C’est l’équipe qui nous a donnés le plus de fil à retordre, ajoute le Belgradois. Les Mosans défendaient dur, et Marceau Descamps a mis deux ou trois shoots pour prendre l’avantage. Mais grâce à notre percussion en un contre un et aux shoots, nous avons pu inverser la tendance et s’imposer 22-13."

©EdA - J-Ph. Pickar

La finale, contre Ciney, a été à sens unique (21-8). "Je pense que Ciney n’avait pas mis sa meilleure équipe, ajoute l’ailier. Nous avons pu contenir Hugo De Jaeghere en défense, et avons mis nos shoots. On a joué sur nos points forts pour nous imposer en finale."

©EdA - J-Ph. Pickar

En plus d’avoir raflé ce premier trophée, Florentin Hucorne tient à souligner la bonne organisation du tournoi. "Que ce soit au niveau du planning, des inscriptions… tout était clair, assure le Belgradois. L’application pour suivre les résultats en direct était vraiment un plus. Malgré le fait que le public s’est montré un peu timide, c’est une bonne première pour le CP. Je pense que dans les prochaines éditions, il y aura certainement plus d’équipes inscrites. C’est un trophée que tous les clubs veulent remporter."

Boninne s’impose chez les dames

©EdA - J-Ph. Pickar

Dans la catégorie des dames, Boninne a pris sa revanche du match de poule face à Namur et s’est imposé de justesse (12-13) en finale face à ces mêmes Namuroises.

©EdA - J-Ph. Pickar

En U19 filles, c’est Profondeville qui a dominé les débats, en s’imposant contre Boninne C en finale (19-11).

Enfin, Lilou Despeghel de Profondeville a remporté le concours de shoots à deux points chez les jeunes. Chez les seniors, c’est un autre Profondevillois qui a fini en pole, à savoir Thomas Carpiaux.

À voir la mine réjouie des basketteurs namurois, cette première édition de la Coupe 3x3 était sans aucun doute une réussite.

Résultats

Messieurs

Poule A

Profondeville B – Erpent (8-21), Rochefort -Faulx (18-13), Belgrade – Rochefort (21-5), Faulx – Profondeville B (14-15), Erpent – Faulx (14-13), Profondeville B – Belgrade (2-21), Belgrade – Erpent (21-8), Rochefort – Profondeville B (19-15), Faulx – Belgrade (9-21), Erpent – Rochefort (15-8).

Poule B

Gembloux – Profondeville A (14-17), Dinant – Mosa (16-9), Ciney – Dinant (19-13), Mosa – Gembloux (6-20), Ciney – Profondeville A (9-7), Profondeville A – Mosa (19-9), Gembloux – Ciney (11-15), Dinant – Gembloux (14-8), Mosa – Ciney (13-22), Profondeville A – Dinant (18-8).

Demi-finales

Belgrade – Profondeville A (22-13), Ciney – Erpent (18-14).

Finale

Belgrade – Ciney (21-8).

Dames

Poule A

Namur – Bonnine (12-11), Mosa – Fernelmont (10-8), Boninne – Fernelmont (9-5), Namur – Mosa (20-9), Fernelmont – Namur (7-19), Mosa – Boninne (8-10).

Demi-finales

Namur – Fernelmont (21-4), Boninne – Mosa (11-8).

Finale

Namur – Boninne (12-13).

U19 filles

Poule A

Namur – Boninne A (10-7), Boninne C – Boninne B (14-6), Boninne A – Boninne C (2-19), Boninne B – Profondeville (3-18), Profondeville – Namur (16-6), Boninne B – Namur (6-12), Boninne C – Profondeville (6-16), Boninne A – Boninne B (3-8), Namur 3 – Boninne C (3-14), Profondeville – Boninne A (17-8).

Demi-finales

Profondeville – Boninne B (21-6), Boninne C – Namur (15-9).

Finale

Profondeville – Boninne C (19-11).