20 podiums sur 28 courses pour ses débuts!

Ce qu’Aglaé aime par-dessus tout, c’est le côté compétition et le fait de pouvoir se défouler. "J’ai récemment lu un article d’une personne qui comptait le nombre de podiums qu’elle faisait. J’ai décidé de me prendre au jeu et de compter les miens. J’en suis à 20 podiums en 28 courses depuis mes débuts , sourit la jeune fille. Ce que j’aime dans la course à pied et que je ne retrouve pas dans la danse, c’est le fait de pouvoir être en concurrence avec d’autres. Et puis, il faut bien avouer que l’ambiance des courses et de l’après-course n’y sont pas pour rien."