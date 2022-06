Trois candidats à la victoire finale semblent pointés du doigt, avant le départ de la petite distance (8 km): Sébastien Deravet, Sylvain Clarenne et l’organisateur, Jonathan "Kiki" Fabry, qui revient tout juste d’un Ironman 70.3 au Luxembourg et d’une qualification pour les Championnats du Monde. Les trois assument pleinement leur statut et s’isolent en tête. L’entente est bonne et ils décident de terminer ensemble, ou presque, Sébastien terminant devant pour deux secondes.

"On a directement décidé de courir et de finir ensemble. Le tracé est assez glissant, mais très chouette, dans une belle région ", souligne Sébastien. "Je connais bien le parcours, pour l’avoir fait l’an dernier et l’emprunter régulièrement en VTT. Ce sont mes chemins d’entraînement et c’est le meilleur des décrassages après le Namuraid de la semaine dernière ", ajoute Sylvain. Chez les filles aussi, la bagarre s’annonce belle entre l’athlète de l’Arch, Sophie Aerts, et Aglaé Laloux, qui rafle tout sur son passage depuis quelques semaines. Cette dernière s’impose, devant Sophie et Anne Sohy, qui termine troisième.

Sur la longue distance (17 km), Fabrice Pasque se montre le plus rapide, en terminant avec un chrono impressionnant d’1h12. "Le parcours est assez boueux par endroits. On se serait cru en hiver, mais le balisage est au top du top ", commente celui qui prépare une manche de Coupe du Monde à Chamonix, avec 20 bornes et 2000 mètres de D +. Aurélien Lambert termine deuxième, devant… Cédric Pasque, le frère de l’autre. Chez les filles, Lisa Toussaint l’emporte devant Amandine Anglade et Pia Henn.

Résultats

8 kilomètres

1. Deravet Sébastien 00:38:00, 2. Clarenne Sylvain 00:38:02, 3. Fabri Jenathan 00:38:03, 4. Mathieu Robin 00:42:54, 5. Leyn Michael 00:43:04, 6. Labrière Valentin 00:43:56, 7. Minon Louis 00:44:53, 8. Willems Thibaut 00:45:50, 9. Dawagne Florian 00:46:00, 10. Gaillard Thibaut 00:46:14, 11. Laloux Aglaé 00:46:30, 12. Gerardy Herve 00:46:39, 13. Aerts Sophie 00:48:23, 14. Tripnaux Joris 00:48:52, 15. Desille Romain 00:50:11, 16. Sohy Anne 00:50:16, 17. Degoedt Vincent 00:51:13, 18. Leclef Korentin 00:51:17, 19. Monin Miguel 00:51:23, 20. Mertens Jérôme 00:51:28, 21. Pétralia Rinalda 00:51:28, 22. Labrière Corentin 00:52:28, 23. Fourneaux Alice 00:54:57, 24. Dachelet Caroline 00:55:28, 25. Lucca Anthony 00:56:18, 26. Nazé Gérémy 00:56:18, 27. Wauthier Astrid 00:56:32, 28. Sobantka Ludwik 00:56:57, 29. Hesse Arnaud 00:57:01, 30. Dabois Kantin 00:57:12, 31. Pironet Julie 00:57:12, 32. Dermien Sebastien 00:57:54, 33. Masson Laure 00:58:18, 34. Leboutte Gaëtan 00:59:42, 35. Antoine Thibaut 01:00:26, 36. Boula Malika 01:01:17, 37. Herbillon Maëlle 01:01:21, 38. Damoiseaux Veronique 01:01:52, 39. Dermien Sebastien 01:02:59, 40. Hanoul Emilie 01:03:18, 41. Binet Jessica 01:04:09, 42. Coquelet Michel 01:04:24, 43. Lebrun Hélène 01:06:14, 44. Poncelet Sebastien 01:07:14, 45. Pirard Xavier 01:07:17, 46. Marique Bee 01:08:16, 47. Cornet Patrice 01:10:45, 48. Janton Stephanie 01:17:27, 49. Capouet Quentin 01:25:44, 50. Falaise Valentine 01:25:45, 51. De Brabanter Éric 01:34:46

17 kilomètres

1. Pasque Fabrice 01:12:57, 2. Lambert Aurelien 01:14:23, 3. Pasque Cédric 01:16:45, 4. Comté Justin 01:19:03, 5. Lambert Julien 01:19:43, 6. Dedocq Sébastien 01:20:45, 7. Van Hooijdonk Mathieu 01:22:21, 8. Weynant Francois 01:22:21, 9. Kremer Lorentz 01:23:04, 10. Kelleter Bruno 01:23:42, 11. Dubois Romain 01:24:17, 12. Vereecke Peter 01:25:27, 13. Roland Damien 01:25:43, 14. De Smet Jelle 01:27:10, 15. Philippin Gregory 01:28:43, 16. Sevrin Romain 01:28:49, 17. Silien Benjamin 01:30:45, 18. Servais Arnaud 01:31:41, 19. Leemans Bertrand 01:33:16, 20. Veroven Jonathan 01:34:07, 21. Herregodts Romain 01:35:04, 22. Peignois Basile 01:35:25, 23. Glibert Stéphane 01:35:37, 24. Toussaint Lisa 01:35:38, 25. Chabotaux Clément 01:35:53, 26. Amore Ampeglio 01:35:53, 27. Peignois Thomas 01:36:44, 28. Jacquet Jean-François 01:37:34, 29. Deroy Philippe 01:38:33, 30. Demarcin Fabrice 01:40:13, 31. Anglade Amandine 01:40:44, 32. Henn Pia 01:41:01, 33. Hermand Vanessa 01:41:25, 34. Adam Benjamin 01:41:29, 35. Lombet Adrien 01:41:49, 36. Colaux Justin 01:43:51, 37. D’Angelo Amerino 01:43:51, 38. Michot Julien 01:46:07, 39. Severi Bart 01:48:08, 40. Malherbe Guillaume 01:48:36, 41. Dubois Olivier 01:49:50, 42. Maniquet Cindy 01:50:33, 43. Detal Elise 01:50:40, 44. Constant Thibaut 01:52:46, 45. Frennet Guillaume 01:54:34, 46. Dauvin Benjamin 01:59:06, 47. Mestach Cristine 02:00:19, 48. Galet Christophe 02:04:41, 49. Morin Federic 02:05:23, 50. Da Silva Bénédicte 02:05:52, 51. Derwael Patrick 02:10:07, 52. Tichon Vanessa 02:13:32, 53. Mestach Marlène 02:19:35, 54. Zitella Carine 02:28:24