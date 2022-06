Maredsous Summer Trail: L’extraterrestre Daniel Fagi était au pied de l’abbaye

La petite distance de 8 km a permis à Aymeric De Noble, présent pour reprendre un peu de rythme avant de participer à l’Xterra France le week-end prochain, de faire la différence sur Mattéo Cadelli. "Nous avons démarré sur un bon rythme et, peu à peu, le trou s’est fait, sans que mes poursuivants ne le bouchent. Après deux kilomètres, je me suis retrouvé seul en tête jusqu’au sixième, où une erreur de fléchage m’a fait perdre mon avance. La bagarre s’est produite dans les deux derniers kilomètres, pour garder la tête, sur un parcours varié et rendu technique par la pluie, mais somme toute très roulant ", commente le vainqueur.

La victoire en couple

Jérémy Morren et Stéphanie Cappelle avaient troqué aspirateur et chiffon pour les baskets. Et ils ont décroché la victoire ensemble, sur le 15 km. "On s’est décidé au dernier moment. C’était ça, ou les tâches ménagères , s’amuse Jérémy. Finalement, aucun regret! Les sentiers du coin sont exploités au maximum, sur un très beau parcours, sans trop de bitume" , raconte celui qui fit toute la course en tête.

Et Stéphanie d’ajouter: "Initialement, avec l’entraînement piste de la veille, je démarre pour faire une sortie trail, pas trop rapide. Les jambes répondent finalement bien et je décide de m’amuser un peu. Je me retrouve assez vite en tête chez les filles, et je rattrape des concurrents masculins petit à petit ", ajoute l’athlète du Sambre et Meuse Athlétique Club, cinquième du classement scratch.

Fier d’être à 3,28 minutes

Après sa victoire sur la Corrida de Vital vendredi soir, le Bruxellois Daniel Fagi, toujours vu comme un extraterrestre de la course à pied là où il débarque, tellement il respire la facilité, s’imposa une nouvelle fois, avec 3,28 minutes d’avance sur Damien Libert, sur le 30 kilomètres. " Il était déjà au Trail de la Chandeleur, à Malonne. Le voyant, je n’ai même pas tenté de l’accrocher. Je suis assez fier d’être seulement à trois grosses minutes de lui ", souriait Damien, qui prépare des courses en montagne cet été.

La plus longue distance de 45 kilomètres, un peu moins populaire, a vu la victoire d’Anthony Renard et Karen Gorissen.

Résultats

8 kilomètres

1. De Noble Aymeric 00:34:41, 2. Cadelli Mattéo 00:34:46, 3. Migeot Edouard 00:35:49, 4. Van Landschoot Michiel 00:35:51, 5. Haquenne Damien 00:40:03, 6. Libolis Nicolas 00:40:10, 7. Tiziano Ciccarelli 00:43:48, 8. Beaurir Nicolas 00:44:03, 9. De Harlez Diego 00:45:12, 10. Fraselle Hervé 00:45:17, 11. Couvreur Didier 00:45:22, 12. Verfaillie Maxime 00:45:23, 13. François Mélissa 00:45:45, 14. Deham Pauline 00:46:05, 15. Matisse Maxime 00:46:05, 16. Giammanco Pino 00:46:10, 17. Demuynck Delphine 00:46:44, 18. Daye Yaël 00:46:48, 19. Marchal Jean-Jacques 00:47:40, 20. Anbergen Cédric 00:48:36, 21. Grégoire Sandra 00:48:36, 22. Goicolea Iñaki 00:48:48, 23. Vast Benoit 00:49:24, 24. Carpiaux Thomas 00:49:29, 25. Verhaegen Vicky 00:50:29, 26. Davis Scott 00:50:31, 27. Gilbert Antoine 00:50:35, 28. Matisse Kévin 00:50:40, 29. Anslot Sacha 00:51:36, 30. Anslot Laurent 00:51:36, 31. Harbonnier Didier 00:51:43, 32. Loth Marion 00:51:44, 33. Magerotte Stéphanie 00:51:56, 34. Barette Kathryn 00:52:03, 35. Forton Thomas 00:52:46, 36. Kieffer Christel 00:53:51, 37. Lechien Laura 00:53:52, 38. Grégoire Antoine 00:54:23, 39. Waerenburgh Michael 00:54:30, 40. Grilli Gloria 00:54:59, 41. Huyghe William 00:55:06, 42. Daye Stéphane-César 00:56:20, 43. Jadoulle Lodyline 00:57:39, 44. Hoornaert Jean-Michel 00:57:53, 45. Paris Séverine 00:57:54, 46. Brouir Louise 00:58:00, 47. Ronvaux Marie 00:58:22, 48. Gillard Eva 00:58:24, 49. Gallez Stephanie 00:58:30, 50. Sonet Amélie 00:58:32, 51. Lechien Michaël 00:58:51, 52. Verfaillie Jeremy 00:58:51, 53. Masoin Maxime 00:58:59, 54. Lardinois Alex 00:59:00, 55. Mathy Emilie 00:59:26, 56. Debenest Elise 00:59:35, 57. Lorge Alicia 00:59:38, 58. Crépin David 01:00:00, 59. Degueldre Maureen 01:00:15, 60. Diskeuve Anne Sophie 01:00:25, 61. Vanhees Vicky 01:00:49, 62. Gonçalves Isabelle 01:00:56, 63. Jeangout Léa 01:00:57, 64. Dekinpe Marie 01:01:06, 65. Van Heirreweghe Matthieu 01:01:28, 66. Marcell Tomcsanyi Toth 01:01:52, 67. Akos Toth 01:01:52, 68. Staf Didier 01:02:16, 69. Brouillard Emmanuel 01:02:17, 70. Lorge Pierre 01:02:37, 71. Dubois Géraldine 01:03:04, 72. Pirson Lola 01:03:08, 73. Mathay Vinciane 01:03:13, 74. Brasseur Delphine 01:03:29, 75. Varlet Bernadette 01:03:32, 76. Dal Mas Valérie 01:04:14, 77. Jeangout Romane 01:04:17, 78. Douillet Frederic 01:05:21, 79. Collin Sophie 01:07:45, 80. Godin Anne 01:08:08, 81. Negel Maryline 01:08:49, 82. Hilde Valérie 01:09:19, 83. Hostaux Eugénie 01:09:32, 84. Basecqz Aline 01:10:02, 85. Darras Désiame 01:10:02, 86. Bruggeman Tim 01:10:03, 87. Limage Michel 01:10:27, 88. Vanenbussche Daphné 01:10:55, 89. Anslot Méline 01:11:00, 90. Deblock Sabine 01:11:01, 91. Culot Patrick 01:11:09, 92. Hanut Jérôme 01:12:59, 93. Van Den Abeele Marie 01:13:52, 94. Van Den Abeele Elodie 01:13:52, 95. Paree Hermione 01:18:33, 96. Roland Amelie 01:25:20, 97. Roland Coralie 01:25:26, 98. Roland Philippe 01:25:26, 99. Chivot Quentin 01:25:27, 100. Fontaine Bernard 02:13:18, 101. Vermaelen Brigitte 02:13:22

15 kilomètres

1. Morren Jeremy 01:06:03, 2. Claus Nathan 01:12:27, 3. Zarro Lio 01:12:59, 4. De Amicis Alessandro 01:16:51, 5. Capelle Stéphanie 01:18:28, 6. Delhauteur Audric 01:19:27, 7. Grigis Loic 01:20:26, 8. Cloux Jean-Francois 01:21:06, 9. Mercenier Didier 01:24:12, 10. Querton Michael 01:24:12, 11. Mahin Jennifer 01:26:29, 12. Graumann Frederic 01:26:50, 13. Cerqueira Bartolomeu 01:27:45, 14. Havrenne Jonathan 01:28:07, 15. Devigne Grégory 01:29:24, 16. Préat Fred 01:30:40, 17. Savary Lucas 01:30:41, 18. Falise Vincent 01:31:15, 19. Pichel Theo 01:31:58, 20. Romain Rudi 01:32:13, 21. Hovelaque Yannick 01:32:33, 22. Hougardy Benoit 01:32:43, 23. Brown Junior 01:33:03, 24. Vandercam Christophe 01:33:04, 25. Baiana Gianni 01:33:58, 26. Sersté Aurélien 01:34:14, 27. Schietecatte Sven 01:34:43, 28. Hubert Martin 01:35:29, 29. Pinget Jean-François 01:35:43, 30. Rouvroy Philippine 01:36:21, 31. Thiry Francois 01:36:22, 32. Vandepoele Damien 01:36:23, 33. Mambour Benjamin 01:37:27, 34. Poucet Olivier 01:37:29, 35. Lepoutre Louis 01:37:59, 36. Vandercam Fabian 01:39:15, 37. Lefevre Stéphane 01:39:36, 38. Pepinster Emmanuel 01:40:06, 39. Wallon Jacques 01:40:06, 40. Francq Virginie 01:40:32, 41. Van Wilder François 01:40:33, 42. Depre Daniel 01:40:42, 43. Carraro Vincent 01:41:05, 44. Pierard Valérie 01:41:42, 45. Rouvroy Charles 01:41:45, 46. Carlhian Sebastien 01:41:53, 47. Vienne Simon 01:42:02, 48. Colin Annick 01:42:22, 49. Gobert Pascal 01:42:38, 50. Hondequin Annabelle 01:42:58, 51. Lebrun Didier 01:43:55, 52. Noel Miguel 01:44:00, 53. Nesse Ludovic 01:44:16, 54. Cammarata Adrien 01:45:03, 55. Gaspard Christian 01:45:04, 56. Lambrechts John 01:45:12, 57. Lernoux Olivier 01:45:22, 58. Leenders Vero 01:46:05, 59. Bouchat Anne-Sophie 01:46:09, 60. D’Ursel Eloïse 01:46:09, 61. Bertrand Yves 01:46:11, 62. Hennuy Rafael 01:46:47, 63. Place John 01:46:49, 64. Desart Yves 01:48:04, 65. Della Libera Cédric 01:48:08, 66. Devleeschouwer Eric 01:49:18, 67. Deshayes Severine 01:49:27, 68. Carlier Etienne 01:49:50, 69. Draux Séverine 01:50:03, 70. Pairon François 01:50:47, 71. Rousseau Sébastien Morty 01:50:53, 72. Desplanque Muriel 01:51:23, 73. Vanblaere Frederic 01:51:35, 74. D’Addamio Bello Enrico 01:51:35, 75. Voos Philippe 01:51:40, 76. Wery Isabelle 01:51:53, 77. Cnockaert Caroline 01:51:54, 78. Miri Othmane 01:52:33, 79. Evrard Corentin 01:52:33, 80. Bruniaux Marie Odile 01:52:34, 81. Gosseries Lionel 01:52:40, 82. Devleeschouwer Claire 01:52:55, 83. Craninx Luc 01:52:58, 84. Lecire Christophe 01:53:34, 85. Debeuf Christophe 01:54:18, 86. Masset Muriel 01:54:32, 87. Léchaudé Frédéric 01:55:02, 88. Demaret Olivier 01:55:24, 89. Billot Pierre 01:56:16, 90. Filee Véronique 01:56:39, 91. Werland Roland 01:56:41, 92. Mousin Martin 01:56:49, 93. Dalatas Mehmet 01:57:24, 94. Billiaux Marie 01:57:34, 95. Le Bussy Gwenaël 01:57:44, 96. Mouton Véronique 01:57:56, 97. Lenoble Jacques 01:58:25, 98. Simoen Vincent 01:58:50, 99. Roels Sebastien 01:59:47, 100. Jacquet Cynthia 01:59:54, 101. Dorval Stany 01:59:55, 102. Lapunzina Dominique 02:00:32, 103. Crevecoeur Natacha 02:00:34, 104. Lamy Veronique 02:00:34, 105. Guillaume Simon 02:00:40, 106. Legros Mylène 02:00:47, 107. Axensalva Renaud 02:01:06, 108. Hubert Annabel 02:01:12, 109. Nkubito Willy 02:01:18, 110. Fournier Francoise 02:02:11, 111. Van Geesbergen Thomas 02:02:30, 112. Dams Christine 02:03:11, 113. Goller Fanny 02:03:21, 114. Tirtiaux Marie 02:03:26, 115. Corteville Doriane 02:03:31, 116. Leconte Flora 02:03:31, 117. Gaudissart Catherine 02:03:37, 118. Hecht Guillaume 02:03:38, 119. Misson Sarah 02:04:04, 120. Dumont Audrey 02:04:20, 121. Michel Laurent 02:04:22, 122. Castieau Sandrine 02:04:36, 123. Parmentier Isabelle 02:04:51, 124. Myant Nathalie 02:05:31, 125. Lepoutre Stephane 02:05:35, 126. Dewez François 02:05:35, 127. Vandenbussche Ingeborg 02:05:46, 128. Fontesse Isaline 02:05:47, 129. Yalvac Baha 02:05:54, 130. Mousin Mathieu 02:07:13, 131. Van Belle Anne 02:07:59, 132. Pauly Gene 02:08:18, 132. Meurant Claude 02:08:25, 134. Dardenne Sophie 02:08:25, 135. Willemart Nathalie 02:08:44, 136. Dewandre Eléonore 02:08:51, 137. Draux Nathalie 02:11:11, 138. Gorniak Alain 02:11:11, 139. Grégoire Nicolas 02:11:34, 140. Armut Seyitali 02:12:24, 141. Previte Sabrina 02:12:59, 142. Gamme Doriane 02:13:19, 143. Tubé Sébastien 02:13:19, 144. Adam Philippe 02:13:34, 145. Abrassart Florentine 02:13:35, 146. Perdoncin Anne 02:13:43, 147. Herbinia John 02:14:11, 148. Vannoorenberghe Bernard 02:14:49, 149. Mele Elio 02:16:22, 150. Labbe Christian 02:17:35, 151. De Re Emmanuelle 02:18:44, 152. Dossin Cecile 02:19:15, 153. Parent Py 02:22:18, 154. Tubé Marlène 02:22:26, 155. Hanotier Christine 02:27:34, 156. Capella Serge 02:32:07, 157. Janssens Fabrice 02:35:09, 158. Reyser Vinciane 02:39:16, 159. Tiberghien Thomas 02:40:20, 160. Crits Aurore 02:54:33

30 kilomètres

1. Hamid Daniel 01:57:00, 2. Libert Damien 02:00:28, 3. Manette Olivier 02:13:36, 4. Pissens Jeremy 02:15:28, 5. Pichel Yves 02:20:20, 6. Stoquart Gauthier 02:20:29, 7. Blum Dimitri 02:21:17, 8. Rouvroy Antoine 02:22:02, 9. Smulders Stijn 02:26:57, 10. Carlier Thomas 02:27:47, 11. Servranckx Kevin 02:30:28, 12. Pirmez Nicolas 02:30:30, 13. Robert Yves 02:32:45, 14. Rais Habib 02:32:58, 15. Lerat Frederic 02:34:05, 16. Zarulli Chris 02:35:54, 17. Van Brussel Olivier 02:36:21, 18. Thomas Christophe 02:36:22, 19. Hubert Julien 02:36:28, 20. Raviart Alex 02:39:27, 21. Houdmont Pierre 02:39:44, 22. Urbain Baudouin 02:41:00, 23. Joris Audran 02:41:55, 24. De Visscher Ivan 02:42:05, 25. Nathan Burette 02:42:37, 26. Breitenstein Antoine 02:42:50, 27. Le Gall Robin 02:44:19, 28. Joyeux Alexandre 02:44:53, 29. Maquet Jordan 02:45:50, 30. D’Aspremont Lynden Tancrède 02:47:22, 31. Couret Brice 02:47:39, 32. Dartois Vincent 02:48:24, 33. Magnée Timmy 02:48:31, 34. Doumont Nathalie 02:49:03, 35. Orlandi Nathan 02:49:11, 36. Michel Jean-Benoît 02:49:12, 37. Pieron Mathieu 02:49:15, 38. Dognaux Julien 02:49:43, 39. Folcque Mathieu 02:49:53, 40. Alleaume Christophe 02:52:05, 41. Genin Stéphanie 02:52:10, 42. Gustin Eddy 02:52:35, 43. Carron Tom 02:53:20, 44. Vlegels Damien 02:54:31, 45. Nguyen Guillaume 02:54:32, 46. Schnackers Grégoire 02:54:32, 47. Bailly Sylvain 02:58:03, 48. Chantier Clément 02:58:31, 49. Creteleine Roland 02:59:56, 50. Lhermitte Francis 02:59:56, 51. Rigo Christophe 03:00:04, 52. Roland Emmanuelle 03:00:14, 53. Legros Sébastien 03:00:35, 54. Verstaen Sebastien 03:01:30, 55. Plumier Clémence 03:02:48, 56. Terreur Benoit 03:02:57, 57. Graindorge Johann 03:04:01, 58. Jacqmain Rudy 03:04:25, 59. Martin Jean-François 03:05:22, 60. Laforêt Stéphane 03:06:01, 61. Laruelle Guillaume 03:07:10, 62. Leyder Olivier 03:07:11, 63. Baudeau Julien 03:07:13, 64. Vergaelen Quentin 03:08:35, 65. Kemp Stany 03:09:36, 66. Bevernaegie Virginie 03:09:55, 67. Communi David 03:10:23, 68. Lorand Jean-François 03:10:33, 69. Bouvier Benoit 03:11:35, 70. Gubin Justine 03:11:59, 71. Demoulin Brigitte 03:12:16, 72. Soupart Paul 03:12:54, 73. Kindt Jan 03:15:25, 74. Fontaine Justine 03:16:00, 75. Lehanne Eric 03:17:09, 76. Huppertz Gaétan 03:17:09, 77. Virnino Claudio 03:17:15, 78. Ega Caroline 03:18:01, 79. Manderrier Jean-Claude 03:18:56, 80. Van Den Essen Ton 03:19:28, 81. Toneatto Anne-Marie 03:20:41, 82. Grosso Pascal 03:21:42, 83. Guérin Gontran 03:21:42, 84. Thise Simon 03:25:07, 85. Baudoul Bénédicte 03:27:27, 86. Charlier Julie 03:27:27, 87. Auquier Herve 03:27:59, 88. Marysse Veronique 03:28:29, 89. Nieuwland Nicolas 03:29:08, 90. Charlot Valentine 03:31:10, 91. Degroote Nicolaas 03:35:11, 92. Mesquita Da Cunha Harold 03:39:40, 93. Thirifays Denis 03:39:52, 94. De Roeck Bart 03:40:16, 95. Van Durme Laurent 03:45:06, 96. Ibarguen Juan 03:45:59, 97. Bachy Veronique 03:47:27, 98. Dupont Sven 03:47:28, 99. Robert Dorothy 03:52:20, 100. Ganassin Lucia 03:52:22, 101. Tjoens Michael 03:53:48, 102. Laby Dominique 03:57:14, 103. Art Frederic 03:57:15, 104. Duchene Michelle 03:57:50, 105. Cantamessa Caroline 03:58:23, 106. Paree Térence 03:58:24, 107. Toscanucci Michael 03:58:24, 108. Fournier Frédérique 04:09:32, 109. Williams Sandy 04:12:17, 110. Bruixola Tom 04:15:25, 111. Vanweyenberg Valérie 04:33:14, 112. Barrea Geneviève 04:39:55

45 kilomètres

1. Renard Anthony 03:35:43, 2. Delobbe Pierre 04:01:00, 3. Paulus David 04:03:06, 4. Fabre Michaël 04:04:37, 5. Tassiaux Vincent 04:05:48, 6. Van Neyghem David 04:14:47, 7. Heyman Steven 04:17:28, 8. Givron Régis 04:20:15, 9. Frennet Grégory 04:25:41, 10. Meskens Florian 04:26:32, 11. Gorissen Karen 04:33:55, 12. Bevernaegie Chris 04:37:19, 13. Thornton Geoffrey 04:38:09, 14. Lenaerts Peter 04:44:10, 15. Cuylaerts Roel 04:46:14, 16. Gielen Gert 04:47:38, 17. Vieux Lucie 04:47:40, 18. Levy-Morelle Frederic 04:54:57, 19. Ghuisoland Alfred 05:02:02, 20. Labeau Bertrand 05:02:10, 21. Lambrechts Sébastien 05:04:59, 22. Machielsen Bieke 05:09:53, 23. Peeters Steven 05:09:55, 24. Grasseels Steven 05:09:55, 25. Oger Stephan 05:15:35, 26. Choquet Guillaume 05:22:16, 27. Bouveret Nicolas 05:22:44, 28. Patiny Sébastien 05:50:15, 29. Maubec Jérôme 05:56:01, 30. Semal Boris 06:11:17, 31. Desplanque Thibault 06:54:11, 32. Zachary Maria 07:11:44