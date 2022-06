Leuze ambitionne le tour final… voire plus

Afin d’effectuer un parcours 2022-2023 de bonne facture, Olivier et son staff se sont attelés à mettre sur pied une équipe compétitive. "Nous nous sommes renforcés dans tous les secteurs du jeu avec des joueurs d’expérience. Pour cette nouvelle saison, notre objectif est de faire mieux que lors de la précédente et donc de participer au tour final. Cette série A est pour nous un grand changement car il y a beaucoup d’équipes de la Basse-Sambre que nous ne connaissons pas ."

Pour mener à bien sa mission, Olivier Labyoit peut notamment compter sur un des responsables sportifs du club, Frédéric Adans, pour développer un groupe compétitif. Et comme son coach, ce dernier estime que Leuze pourra jouer le titre et, au minimum, atteindre le tour final. "Après avoir échoué aux portes du tour final la saison dernière, nous avons transféré plusieurs joueurs qui ont déjà évolué à un niveau supérieur, explique ce dernier. De plus, en attaque, on pourra compter sur le retour d’Antoine Verwilghen qui avait inscrit dix buts lors du premier tour la saison dernière (il revient d’Erasmus). Dès lors, avec un noyau équilibré, de qualité et bien fourni, je pense qu’on pourra viser, si pas le titre, le tour final. Et l’arrivée dans la série de plusieurs équipes de la Basse-Sambre pourrait nous convenir…"

Au rayon des nouvelles têtes, on signale les arrivées de Benjamin Corbisier (Rhisnes), Martin Schurmann (U19IP Meux), Bastien Collée (Verlaine), Steve Albert (Saint-Germain), Geoffroy Glume (Aische B), Medhi El Hassani (Andenne), Eliott Husquin (U16 Entente Hesbignonne), Florent Abras et Maxence Melebeck (Éghezée).

La reprise des entraînements est fixée au 19 juillet.

Quant à l’équipe B, qui évoluera en 4A, elle sera composée de pas mal de jeunes du club et aura à sa tête un nouvel entraîneur, Hugues Cartiaux.