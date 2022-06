Les Étoilés taminois à la conquête d’un sacre

Samedi, l’Étoile Tamines (4C) a dévoilé son nouveau visage à la buvette du club. Le président Carmelo Chirieleison et le T1 Maurizio Lo Manto n’ont pas masqué leurs ambitions… "Après une saison marquée par une participation au tour final, nous visons le titre , a lancé le coach, arrivé en cours de saison passée. Nous avons rajeuni le noyau. Je remercie les anciens de rester une saison de plus. Atteindre notre objectif implique du sérieux et de la discipline. Si nous respectons ces principes, que nous nous entraînons correctement et que nous formons un groupe en buvant un verre ensemble, nous réaliserons nos ambitions."