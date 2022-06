La Dinamo échoue en finale

Coachée par Steven Soquette et Tristan Schmit, l’équipe de la Dinamo s’est fait peur en ouverture, face à la sélection Entre-Sambre-et-Meuse. Après le partage des jeux initiaux, les "Rouges" de Marvyn Geuens opéraient la cassure et s’isolaient à 2-4 et 3-5. Sur les livrées de Carmelo Cabu et les rechas de Lecocq et Bouchar, les Dinantais recollaient à 5-5 et reprenaient les commandes à 6-5. Si ESM forçait une nouvelle égalité, Dinamo pouvait compter sur les services de Carmelo Cabu pour empocher le jeu décisif.