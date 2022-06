Jogging du Bunker: Pas de doublé 5-10 pour Levacq à Brûly-de-Pesche

Sur la plus longue distance (10 km), un trio se détacha assez rapidement. Corentin était de nouveau dans le coup, accompagné de Sébastien Mahia et Nicolas Baïolet. C’est au 5ekilomètre que Nicolas prit la tête du groupe et leur infligea un gros tempo. "Je suis parvenu à me détacher sans plus être rejoint. Bonne dernière course avant les vacances en famille et les randos à proximité du Ventoux, où je me vois bien tenter un cinglé du Ventoux, autrement dit, grimper les trois versants le même jour ", souriait le vainqueur, Nicolas. Corentin termina deuxième. Sébastien craqua un peu sur la fin pour terminer à la 3eplace. Chez les filles, Delphine Schmitz, Karen Hamoir et Marie Colot sont montées sur le podium.

5 kilomètres

1. Levacq Corentin 00:21:16, 2. Ghislain Maximilien 00:21:55, 3. Baudaux Damien 00:22:42, 4. François Maxime 00:24:29, 5. Taminiau Elise 00:24:41, 6. Cabaraux Samuel 00:26:05, 7. Pestiaux Grégory 00:26:28, 8. Blequit Alex 00:26:35, 9. Lernout Matthias 00:26:50, 10. Faillon Timothée 00:27:16, 11. Subires Alexis 00:27:56, 12. Bouyard Frédéric 00:28:01, 13. Wullaert Maxime 00:28:21, 14. Van Langenhove Nathan 00:29:10, 15. Faillon Benjamin 00:29:24, 16. Moreau Denis 00:29:26, 17. Degey Benoit 00:30:10, 18. Recloux Chloe 00:30:16, 19. Goffin Pascal 00:30:32, 20. Delguste Dany 00:30:57, 21. Gillet Killian 00:31:28, 22. Lejeune Philippe 00:31:30, 23. Van Langenhove Denis 00:32:05, 24. Thibaux Kevin 00:33:09, 25. Wiecek Maxime 00:33:26, 26. Delatte Alain 00:33:37, 27. De Pestel Hélène 00:33:51, 28. Rolin Martine 00:34:51, 29. Leclercq Leon 00:35:01, 30. Blequit Cindy 00:35:36, 31. Leclercq Louise 00:35:51, 32. Jacques Julia 00:35:59, 33. Wiame Priscilla 00:36:10, 34. Thomas Helene 00:36:44, 35. Rousseau Julie 00:36:48, 36. François Justin 00:37:13, 37. Uyttersprot Valérie 00:38:46, 38. Wiame Catherine 00:39:30, 39. De Pestel Anna 00:39:58, 40. Hurez Laetitia 00:40:20, 41. Bourlard Frédéric 00:40:20, 42. Bauduin Vanessa 00:40:48, 43. Hannevart Laurent 00:41:46, 44. Denayer Vincent 00:43:10, 45. Denayer Marine 00:43:10, 46. Lahr Marielle 00:45:44, 47. Van Rompait Alain 00:45:44, 48. Delmelle Ingrid 00:51:02, 49. Defauw Mathilde 00:51:02, 50. Fayt Patricia 00:52:34, 51. Dromelet Bénédicte 00:53:03, 52. Vanrorengeek Laura 00:56:22, 53. Dubois Léa 00:56:23, 54. Pierrard Christelle 01:01:58

10 kilomètres

1. Baiolet Nicolas 00:42:34, 2. Levacq Corentin 00:43:31, 3. Mahia Sébastien 00:45:51, 4. Nanni Antoine 00:47:50, 5. Renard Yves 00:48:57, 6. Maurenne François 00:50:13, 7. Thomas Dominic 00:50:33, 8. De Pestel Blaise 00:51:06, 9. Minique Michael 00:51:11, 10. Schmitz Delphine 00:52:15, 11. De Finance Frédéric 00:52:52, 12. Collart Michael 00:52:56, 13. Lenoir Andy 00:53:23, 14. Nicolas Sebastien 00:54:06, 15. Rochette Arnaud 00:54:10, 16. Maudoux Lionel 00:54:17, 17. Dromelet Vincent 00:55:04, 18. Amant Bertrand 00:55:13, 19. Constant Nicolas 00:56:45, 20. Braconnier Miguel 00:56:51, 21. Falise Benjamin 00:56:53, 22. Carpent Maxime 00:58:08, 23. Hamoir Karen 00:58:20, 24. Nuytten Frédéric 00:58:26, 25. Deville Philippe 00:58:54, 26. Colot Marie 00:59:25, 27. Degezelle Stéphane 00:59:40, 28. Nicolas Jerome 00:59:42, 29. Thomas Paul 01:01:04, 30. Mathelart Joy 01:01:09, 31. Destrée Marie 01:01:10, 32. Degey Benoit 01:01:25, 33. Labilloy Laurent 01:01:27, 34. Defauw Georges 01:01:27, 35. De Pestel Sarah 01:01:40, 36. Sibille Thibaud 01:02:02, 37. Es Christian 01:03:30, 38. Magniette Jean-Claude 01:03:40, 39. Barbencon Angelique 01:03:40, 40. De Finance Florence 01:04:53, 41. Goffin Pascal 01:05:27, 42. Pariselle Jacky 01:06:07, 43. Nicaise Patrick 01:07:46, 44. Fosty Francette 01:08:47, 45. Guillaume Yves 01:11:47, 46. Kebir Tinhinzno 01:15:01, 47. De Pestel Herve 01:15:14, 48. Lefour Florence 01:16:10, 49. Gille Daniel 01:18:36, 50. Dupuis Annie 01:22:45, 51. Daix Christiane 01:22:56, 52. Moulin Laurence 01:25:22