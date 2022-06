Jogging de Rienne: Tanguy Bihain, encore et toujours

Sur la plus longue distance, le podium fut un rien plus disputé entre Renaud Pierret, Alexandre Pochet et Sébastien Rase. Valérie Courtois et Anaïs Witpas ont franchi la ligne d’arrivée ensemble. Marie Wansard arriva une petite minute plus tard.

5 kilomètres

1. Bihain Tanguy 00:25:27, 2. Colaux Aurelien 00:33:45, 3. Connerotte Camille 00:33:49, 4. Annet Jean 00:33:53, 5. Robin Noam 00:33:53, 6. Lenoir Jean Michel 00:34:11, 7. Collin Maxence 00:34:16, 8. Parent Arnaud 00:34:32, 9. Leduc Adrien 00:34:43, 10. Georges Adelin 00:34:56, 11. Gilson Edouard 00:35:02, 12. Froidmont Marie-Alice 00:35:08, 13. Lanners Arnaud 00:35:31, 14. Simon Olivier 00:35:36, 15. Cunin Sylvain 00:35:57, 16. Hermant Mathilde 00:36:01, 17. Pierard Tanguy 00:36:02, 18. Hernalsteens Frederic 00:39:14, 19. Braet Nino 00:39:58, 20. Martin Zoran 00:41:50, 21. Robin Michael 00:42:14, 22. Polet Arthur 00:42:45, 23. Robin Sacha 00:42:58, 24. Beguin Léon 00:43:01, 25. Gillard Pascal 00:43:05, 26. Annet Claire 00:43:30, 27. Normand Gwen 00:43:33, 28. Pierret Louis 00:43:34, 29. Leduc Charlotte 00:43:35, 30. Annet Émilien 00:44:07, 31. Pochet Axel 00:44:16, 32. Lambert Vinciane 00:44:29, 33. Clarinval Benoit 00:44:39, 34. Bihain Céline 00:44:41, 35. Leduc Robert 00:44:43, 36. Baijot Alice 00:44:43, 37. Van Hijfte Eddy 00:45:18, 38. Poth Johan 00:45:23, 39. Lambert Dominique 00:45:26, 40. Materne Rémi 00:48:05, 41. Perpete Aaron 00:48:05, 42. Louis Marie 00:48:12, 43. Michiels Stany 00:49:43, 44. Jerouville Christina 00:50:30, 45. Mahin Dominique 00:50:49, 46. Gillet Julien 00:57:52, 47. Gison Beatrice 00:58:20

10 kilomètres

1. Pierret Renaud 00:38:13, 2. Pochet Alexandre 00:39:52, 3. Rase Sébastien 00:41:11, 4. Colson Charlie 00:41:51, 5. Simoens Ward 00:42:17, 6. Leonard Sindbad 00:43:18, 7. Safari Helvis 00:44:02, 8. Baijot Philippe 00:44:05, 9. Warrant Thomas 00:44:29, 10. Lamotte Quentin 00:46:12, 11. Clarinval Pascal 00:46:21, 12. Leonet Maxime 00:47:34, 13. Clarinval Julien 00:47:51, 14. Rambeaux Jérome 00:48:51, 15. Chatel Daniel 00:50:15, 16. François Léandre 00:50:21, 17. Branle Thierry 00:51:47, 18. Devingt Christian 00:51:52, 19. Nauts Benoit 00:53:04, 20. Courtois Valerie 00:53:32, 21. Witpas Anais 00:53:32, 22. Istace Xavier 00:53:37, 23. Goderniaux Patrice 00:54:01, 24. Maldague Antonin 00:54:06, 25. Wansard Marie 00:54:21, 26. Baijot Regine 00:54:26, 27. Dubois Romane 00:55:00, 28. Goeders Celine 00:55:09, 29. Mathieu Augustin 00:55:25, 30. Hus Rudy 00:55:46, 31. Arnould Romain 00:56:23, 32. Vantomme Elodie 00:56:26, 33. Godfrind Valentine 00:56:43, 34. Felot Michel 00:57:29, 35. Arnould Jean Marc 00:58:56, 36. Berte Delphine 00:59:33, 37. Debry Renaud 01:00:04, 38. Goosse Cynthia 01:01:09, 39. Denis Valerie 01:01:18, 40. Labbé Michael 01:01:48, 41. Giot Geraldine 01:04:28, 42. Marion Colson 01:04:52, 43. Libouton Marc 01:05:53, 44. Gilson Virginie 01:09:45, 45. Frognet Dany 01:11:21