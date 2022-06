Un dirigeant a été mis à l’honneur: Jean-Luc Boussifet , fondateur du club des Bons Viquants de Mont. Il en est le président depuis 36 ans.

Les "Biches" du Rugby Haute Meuse ont été désignées équipe sportive de l’année. Elles évoluent depuis neuf ans et comptent une vingtaine de joueuses. Elles ont terminé à la première place du championnat de division 4 féminin, avec une seule défaite en seize rencontres. Elles sont également allées jusqu’en finale des play-off. Elles se caractérisent par un fort esprit d’équipe et du courage sur le terrain.

L’athlète de l’année est Pierre Romedenne , médaillé de bronze au CB Masters 45, à Ninove en 12’’84 sur 100 mètres et 7esur 200 mètres en 26’’54. Même récompense en salle, à Louvain-la-Neuve, en 26’’63 sur 200 mètres et 4esur 60 mètres en 8’’06. Il est champion provincial masters sur 200 mètres, en 26’’94.

L'espoir masculin de l’année est Théo Verpoorten , champion du monde de savate boxe française, titre qu’il a remporté à Ruma, en Serbie. Il a commencé ce sport à 13 ans, à Tabora, dans le club d’Alain Piette. Il a aussi été champion de Belgique en 2019.

Lorraine Kervyn est l’espoir féminin de l’année. Elle a commencé l’escalade, il y a neuf ans, à Entre Ciel et Terre, à Louvain-la-Neuve. Depuis cinq ans, elle fait partie de l’équipe de haut niveau de ce club. Cette année, elle a eu la chance d’être sélectionnée dans l’équipe belge d’escalade. Elle a aussi pu participer à une coupe d’Europe jeune, où elle a obtenu une 23eplace. Elle s’entraîne une quinzaine d’heures par semaine. Elle a été 2eau championnat de Belgique de voie en 2018, 3eà la première manche de la coupe de voies de Belgique en 2020, 5eà la coupe de bloc de Belgique adulte en 2021 et 3eau championnat de Belgique de bloc senior et 17een coupe d’Europe. Son principal objectif est de se qualifier en finale de la coupe d’Europe jeune.

Le mérite sportif a été attribué à Olivier Begon , spécialiste en disc golf, un sport qui se joue sur un terrain de 18 trous et 18 panneaux. Il a été champion de Belgique en 2021, sur son terrain, à Yvoir.