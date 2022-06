Couvin: Superbe réussite pour le triathlon des «Sharks»

Steven Scherpereel était le premier à sortir la tête de l’eau. L’athlète du 3T, Adrien Roldan-Simon, n’était pas loin derrière. Moins bon nageur, Jonas Vanderhaeghe a fait un très bon parcours vélo, suivi d’une très bonne course à pied, qui lui a permis d’être propulsé à la première place du classement pour 27 secondes, devant François Dupont et Adrien, régulier dans les trois disciplines.

Suite à un problème d’inscription au championnat de Belgique de cyclisme sur route, Lauryne Van Laeken s’est retrouvée sans course dimanche. Elle est très bien sortie de l’eau, à la seconde place, quelques secondes derrière la première. " À vélo, j’ai fait parler mon bagage dans les bosses de Couvin et je suis parvenue à prendre la première place. J’ai posé le vélo avec 2,30 minutes d’avance sur la seconde, avant d’aborder la partie la plus difficile pour moi ", raconte la Dionaise. Elle a finalement terminé avec une petite avance de 22 secondes sur Kimberley Duquennoy, ravie de sa prestation. L’accident de vélo survenu à la mi-mai n’est plus qu’un lointain souvenir pour Françoise Théate, qui a terminé troisième du promo.

Un plateau des plus relevés

Le triathlon "Distance Olympique" combinait 1,5 km de natation, 40 bornes de vélo de route et enfin 10 km à pied. Maxime Ouasnard est sorti de l’eau devant Édouard Verstraete et Maxime Guillaume. L’un des favoris, Victor Alexandre, n’était qu’à la 10e place à la sortie de l’eau. Pourtant, celui qui brille sur la scène internationale sur des distances plus longues, est finalement le 1er à franchir la ligne d’arrivée. " Le niveau était relevé, et j’abordais la compétition sans trop savoir quoi viser. Je connais les qualités de mes adversaires, comme Édouard ou encore Bram Van Der Plas, vainqueur de l’Ironlakes. Je suis monté sur le vélo avec 1,44 minutes de retard sur Édouard. Après quatre bornes, je ne comptais plus que 50 secondes de retard. J’ai pris la tête après 8 bornes de vélo, et je suis rentré au parc avec 1,20 secondes d’avance et deux tours du lac à effectuer. J’ai eu un petit coup de stress, avec le retour d’Édouard, après le premier tour à pied, mais j’ai repris du poil, en terminant avec 1,42 minutes d’avance ".

Tibo Do complétait le podium. Chez les filles, Zoé Brunton, Inès Mommen et Maëlyss Rommel formaient le trio de tête.

Promo

1. Vanderhaeghe Jonas 01:11:44, 2. Dupont François 01:12:11, 3. Roldan-Simon Adrien 01:12:38, 4. Léonard Sindbad 01:13:07, 5. Lomba Florent 01:13:31, 6. Scherpereel Steven 01:13:44, 7. Alexandre Antoine 01:15:26, 8. Pipelier Denis 01:15:27, 9. Mantia Aurélien 01:16:08, 10. Scohier Mikaël 01:16:10, 11. Guillaume Arnaud 01:16:31, 12. Robin Julien 01:17:01, 13. Fayt Gauthier 01:17:23, 14. De Bueger Thibault 01:17:56, 15. Albert Robin 01:18:01, 16. Massart Mathis 01:18:16, 17. Pierard Thibault 01:18:29, 18. Rathmes Théo 01:18:36, 19. Tricarico François 01:19:01, 20. Flebus Luca 01:19:18, 21. Gatta Fabio 01:19:33, 22. Delahaut Clément 01:19:45, 23. Embrechts Lucas 01:19:50, 24. Bendjebbour Samir 01:19:58, 25. Detournay Sylvain 01:20:11, 26. Moreaux Maxime 01:20:44, 27. Locuty Johann 01:20:47, 28. Sauvage Mathieu 01:21:12, 29. Chaput Antoine 01:21:12, 30. Martin Yves 01:22:01, 31. Wybaux Louis 01:23:43, 32. Cartiaux Damien 01:23:45, 33. Eliard Philippe 01:23:58, 34. Van Laeken Lauryne 01:24:04, 35. Conotte Laurent 01:24:21, 36. Lefebvre Stephane 01:24:23, 37. Duquennoy Kimberlay 01:24:26, 38. Lombart Ranwez Ranwez Lily Frederic Zhara 01:24:45, 39. Van Eycke François 01:24:51, 40. Viguier Hugo 01:25:00, 41. Kuborn Xavier 01:25:18, 42. Navez Nicolas 01:25:39, 43. Theate Francoise 01:25:45, 44. Graulus Jeremy 01:25:57, 45. Wagelmans Clarisse 01:26:00, 46. Tournay Martin 01:26:19, 47. De Coster Cédric 01:26:33, 48. Heulle Naomi 01:26:51, 49. Schunck Marc 01:27:05, 50. Autier Guillaume 01:27:14, 51. Depoorter Xavier 01:27:36, 52. Pousseur Guillaume 01:27:37, 53. Hanot Théotime 01:27:42, 54. Polet Arthur 01:27:43, 55. Lecomte Jonathan 01:27:45, 56. Derbaix Martin 01:27:52, 57. Lambot Michaël 01:27:52, 58. Laune Antoine 01:28:24, 59. Bruno Rino 01:28:39, 60. Nitelet Valentin 01:28:45, 61. Baudry Julien 01:29:01, 62. Cnudde Géregoire 01:29:04, 63. Pelosse Marc-Adrien 01:29:10, 64. Dion Fanny 01:29:26, 65. Coulon Adriel 01:29:31, 66. Larsille Romain 01:29:52, 67. Ronval David 01:30:37, 68. Bertau Arthur 01:30:38, 69. Martineau Philippe 01:30:39, 70. Dufrasnes Guillaume 01:30:40, 71. Demoulin Géraldine 01:30:53, 72. Thiry Damien 01:30:56, 73. Ledeganck Robin 01:31:00, 74. Payen Nicolas 01:31:04, 75. Tormen Alaric 01:31:09, 76. Lancelle Julien 01:31:21, 77. Materne Rémi 01:31:26, 78. Nique Bertrand 01:31:27, 79. Fauche Teo 01:31:36, 80. Patte Victor 01:31:39, 81. Maerschalcke Loic 01:31:49, 82. Finn Hugo 01:32:02, 83. Faucon Bastien 01:32:04, 84. Ferrari Arnaud 01:32:05, 85. Mathet Thomas 01:32:25, 86. Madiot Pierre 01:32:27, 87. Denoyelle Adrien 01:32:46, 88. Picard Olivier 01:32:48, 89. Le Fée Bruno 01:32:54, 90. Quivy Clara 01:33:44, 91. Detournay Damien 01:33:52, 92. Denis Maxime 01:34:16, 93. Bailly Pauline 01:34:23, 94. Guillaume Sebastien 01:34:26, 95. De Pestel Sylvère 01:34:48, 96. Avanzato Adriano 01:34:50, 97. Van Den Noortgate Geoffrey 01:35:08, 98. Smith Antoine 01:35:20, 99. Noel Coralie 01:35:23, 100. Fernandez Garcia Diego 01:35:24, 101. Detre Detre Pascal Abeline 01:35:38, 102. Braibant Pascal 01:35:41, 103. Leblon Marc 01:35:54, 104. Buridant Sebastien 01:35:56, 105. Scherer Anna-Lena 01:36:06, 106. Dethier Maxence 01:36:20, 107. Lesage Olivier 01:36:51, 108. Nicolas Carlos 01:37:12, 109. Bonte Ludovic 01:37:23, 110. Letrange Florian 01:38:00, 111. Daloze Robin 01:38:16, 112. Minet Virginie 01:38:22, 113. Fagis Michael 01:38:23, 114. Depret Isaline 01:38:25, 115. Dupas Jean 01:38:31, 116. Luyten Marie 01:38:45, 117. Desmet Samuel 01:38:47, 118. Maillet Cindy 01:38:53, 119. Heremans Patrick 01:39:19, 120. Lambot Frank 01:39:21, 121. Redwood John 01:39:22, 122. Laurent Florence 01:39:41, 123. Meniger Guillaume 01:39:41, 124. Jamotte Axelle 01:39:58, 125. Ladang Michel 01:41:58, 126. Kirschen Michel 01:42:01, 127. Callens Tom 01:42:11, 128. 01:42:21, 129. Kesse Guillaume 01:42:32, 130. Vansteenland Pascal 01:42:35, 131. Hanthazi Kevin 01:42:36, 132. Bertrand Bruno 01:42:53, 132. Pousseur Dominique 01:43:08, 134. Detournay Emilien 01:43:27, 135. Guillaume Yves 01:43:56, 136. Plapp Frederic 01:44:20, 137. Bonnemaison Fanny 01:44:26, 138. Antoine Beroudiaux 01:44:59, 139. Dupont Baudouin 01:45:00, 140. Neus Olivier 01:45:09, 141. Rotondo Océane 01:45:15, 142. Boseret Sebastien 01:45:22, 143. Leterme Vanessa 01:45:25, 144. Vanden Eede Anthony 01:45:25, 145. Bex Fauve 01:45:48, 146. Lambert Michel 01:45:57, 147. Cosyn Eric 01:46:18, 148. Massin Pierre 01:46:22, 149. Meurice Julien 01:46:29, 150. Ruelle Louisa 01:46:42, 151. Caughey Sarah 01:46:42, 152. Volvert Vincent 01:46:43, 153. Volvert Gilles 01:46:44, 154. Mabille Joël 01:46:57, 155. Poirion Michael 01:46:58, 156. Brice Virginie 01:46:59, 157. Suplis Laurène 01:48:01, 158. Ressent Nathalie 01:48:26, 159. Morsiau Véronique 01:48:54, 160. Scyeur Régis 01:49:08, 161. Thiry Yves 01:49:21, 162. Courbet Annick 01:49:37, 163. Vickevorst Luc 01:50:01, 164. Queeckers Geneviève 01:50:17, 165. Wyrwal Sascha 01:50:51, 166. Maillis Julie 01:51:02, 167. Rasson Emily 01:51:15, 168. Buxant Karine 01:51:21, 169. Chanteux Alex 01:51:36, 170. Galland Laurent 01:51:54, 171. Debus Didier 01:52:25, 172. Verzele Ludwine 01:52:38, 173. De Pestel Coline 01:52:55, 174. Gauvain Audrey 01:53:22, 175. Michel Pierre 01:53:25, 176. Manon Louis 01:54:55, 177. Fontaine Aline 01:54:56, 178. Jacquemart Lise 01:55:08, 179. Da Silva Vera 01:55:11, 180. Applincourt Jean-Pierre 01:55:21, 181. Sutour Vanessa 01:55:27, 182. Abrassart Marie-Gabrielle 01:56:00, 183. Cornelis Eric 01:56:11, 184. Jeanson Charles 01:56:21, 185. Duchene Pierre-Yves 01:56:46, 186. Vangoethem Vincent 01:56:46, 187. Lahaye Katia 01:57:04, 188. Lictevout Sophie 01:57:33, 189. Sobry Olivier 01:58:14, 190. Czajkowski Catherine 01:58:18, 191. Goffart Anne-Catherine 01:58:25, 192. Pirotte Yveric 01:58:33, 193. Chourane Marion 01:58:56, 194. Dossche Stéphanie 01:59:28, 195. Turin Anne-Sophie 02:01:34, 196. Liu Willy 02:01:43, 197. Van Dessel Jean-Paul 02:01:44, 198. Boudart Virginie 02:02:04, 199. Prive Erine 02:03:21, 200. Lictevout Gautier 02:03:59, 201. Fastenaekels Olivier 02:04:00, 202. Georges Clémentine 02:04:03, 203. Daloze Chloé 02:04:24, 204. Rousseau Anne-Sophie 02:05:22, 205. Genevois Justine 02:06:27, 206. Paulus Rolande 02:06:30, 207. Vandenbosch Nathalie 02:07:22, 208. Wuyts Peter 02:07:22, 209. France Mathieu 02:07:55, 210. Williame Maud 02:08:05, 211. Turin Christophe 02:08:09, 212. Rousseau Catherine 02:08:14, 213. Vanhecke Marie 02:08:17, 213. Delmay Chrystelle 02:08:37, 215. Leoni Muriel 02:10:17, 216. Birenbaum Alain 02:12:05, 217. Vandendooren Caroline 02:12:43, 218. Garbe Francois 02:14:57, 219. Romanowicz Agnieszka 02:19:15, 220. Vanpeteghem Axelle 02:20:03, 221. Verhelst Johanne 02:23:00, 222. Maurissen Anna 02:24:26, 223. Marting Aurélie 02:38:46, 224. Gaudisaubois Isabelle 02:40:20

Distance Olympique

1. Alexandre Victor 01:59:14, 2. Verstraete Edouard 02:00:56, 3. Do Duy Thien 02:01:59, 4. Philippe Olivier 02:02:33, 5. Van Der Plas Bram 02:03:21, 6. Rosu Michael 02:03:48, 7. Dewez Maxime 02:06:09, 8. Marrion Geoffrey 02:06:31, 9. Ameye Joeri 02:06:50, 10. Guillaume Maxime 02:08:03, 11. Strollo Sergio 02:08:30, 12. Martin Simon 02:09:13, 13. D?Harveng Yves 02:09:43, 14. Caruso Matteo 02:10:12, 15. Douglas Jack 02:10:38, 16. Tonolli Louis 02:10:48, 17. Willemart François 02:11:27, 18. Myaux Benoit 02:13:43, 19. Ghomraoui Bilal 02:14:06, 20. Seghin Paul 02:14:10, 21. Heyrman Jonathan 02:14:29, 22. Masset Firmin 02:14:52, 23. Colson Philippe 02:15:15, 24. Haenecour Pierre 02:15:19, 25. Bouillet Louis 02:15:23, 26. Leroy Rémy 02:15:40, 27. Candela Théophile 02:16:24, 28. Greco Coopmans Antonio 02:16:33, 29. Bacq Pierre-Loic 02:16:43, 30. Tordeur Dorian 02:16:47, 31. Grimonprez Julien 02:17:19, 32. Iglesias Nicolas 02:17:24, 33. Chartier Alan 02:17:50, 34. Anderlini Nicolas 02:17:51, 35. Couasnard Maxime 02:19:07, 36. Sterpin Edmond 02:19:10, 37. Willocq Baptiste 02:19:38, 38. Moonen Gert 02:19:39, 39. Burtomboy Grégory 02:19:55, 40. Romaguera Bosch Jordi 02:21:07, 41. Minette Sébastien 02:21:27, 42. Dans Pierre 02:21:50, 43. Petre Maxime 02:21:56, 44. Brunton Zoë 02:22:04, 45. Vermeire Martin 02:22:48, 46. Pierrin Benoit 02:23:14, 47. Mainil Maxime 02:23:23, 48. Da Costa Nicolas 02:23:27, 49. Cogels Olivier 02:24:30, 50. Siebert Logan 02:24:33, 51. Applincourt Julien 02:24:41, 52. De Geyter Benjamin 02:24:41, 53. Ficheroulle Julien 02:25:17, 54. Rosen Basile 02:25:37, 55. Ledune Benjamin 02:26:02, 56. Robert Gauthier 02:26:56, 57. Dupont Sebastien 02:27:00, 58. Mommen Inès 02:27:05, 59. Deharbes Benjamin 02:27:13, 60. Bastin Jonathan 02:27:15, 61. Brasseur Ludovic 02:27:52, 62. Dohn Christophe 02:28:05, 63. Préat Nils 02:28:05, 64. Lamy Geoffrey 02:28:07, 65. Robert Nicolas 02:29:08, 66. Rommel Maëlyss 02:29:22, 67. Robberechts Tom 02:29:49, 68. Marez Stephane 02:29:50, 69. Henaut Louis 02:30:10, 70. Agorastos Alexandre 02:30:16, 71. Brenard Damien 02:30:24, 72. Martin François 02:30:36, 73. Petit Sébastien 02:30:40, 74. Lasselin Erwan 02:30:50, 75. Spinhayer Basile 02:31:02, 76. Bodet Colin 02:31:23, 77. Bodin Leo 02:31:33, 78. Vercruysse Thibaut 02:33:04, 79. Mineur Thomas 02:33:25, 80. Overtus Matthieu 02:33:36, 81. Francois Raphael 02:33:42, 82. Noël Kevin 02:33:49, 83. Bichon Sylvain 02:33:55, 84. Gillain Pierre 02:34:02, 85. Huet Geoffrey 02:34:20, 86. Collat Mickael 02:34:24, 87. Castiau Victor 02:34:39, 88. Dedeycker Louis 02:34:44, 89. Souissi Zouheir 02:35:09, 90. Haulait Sandra 02:35:10, 91. Cailleau Benjamin 02:35:16, 92. Detremmerie Mathieu 02:35:28, 93. Evrard Jean-François 02:35:31, 94. De Halleux Morgane 02:35:47, 95. Karkan Alexandre 02:35:51, 96. Brogniet Thomas 02:36:03, 97. Bielders Nelson 02:36:13, 98. Mélotte Florent 02:36:31, 99. Navez Julie 02:36:44, 100. Falize Emile 02:36:54, 101. Lebrun Ivan 02:36:58, 102. Heylbroeck Kevin 02:36:58, 103. Sorce Lorenzo 02:36:58, 104. Scieur Laura 02:37:25, 105. Colin Jerome 02:37:27, 106. Lognard Edwix 02:37:33, 107. Maurissen Herve 02:37:38, 108. Charles Marc 02:38:58, 109. Desmarets Thibaut 02:39:02, 110. Nève Dorian 02:39:51, 111. Dehenain Valentine 02:39:56, 112. Ceusters Patrick 02:40:15, 113. Duvielguerbigny Arnaud 02:40:36, 114. Wymmersch Nicolas 02:40:39, 115. Brasseur Mathieu 02:41:37, 116. Ruban Sophie 02:42:00, 117. Annet Maximilien 02:42:01, 118. Miroir Logan 02:43:12, 119. Houyoux Guillaume 02:43:24, 120. Wautier Aurélien 02:43:42, 121. Caulier Guillaume 02:43:44, 122. Beaujean Olivier 02:43:50, 123. Lambert Agnès 02:44:00, 124. Mathei Edwin 02:44:30, 125. Theys Thomas 02:44:43, 126. Wagelmans Clarisse 02:44:55, 127. Biscos David 02:45:06, 128. Leroy Daniel 02:45:12, 129. Schoonjans Michel 02:45:31, 130. Alexis Vincent 02:45:43, 131. Van Eecke Augustin 02:45:50, 132. Jean-Pierre Thomas 02:46:01, 132. Lahy Francois 02:46:25, 134. Cremer Céline 02:46:33, 135. Mansu Adrien 02:46:40, 136. Bertrand Romain 02:46:52, 137. Tesic Tatjana 02:47:21, 138. Monnoyer Damien 02:47:30, 139. Dobbelaere Seppe 02:47:32, 140. Rasson Nicolas 02:48:31, 141. Desmet Guillaume 02:48:39, 142. Collard Jason 02:48:57, 143. Crnjak Raphael 02:49:00, 144. Masset Micky 02:49:16, 145. Gillieaux Alain 02:49:19, 146. Babilon Damien 02:49:38, 147. Vanderstraeten Pierre 02:49:49, 148. Poelman Bryan 02:50:12, 149. Castelain Mathias 02:50:34, 150. Peters-Dickie Jean-Louis 02:51:02, 151. D’Hoedt Jan 02:51:08, 152. Remy Christophe 02:51:23, 153. Adant Jean 02:51:27, 154. Causteur Gill 02:52:06, 155. Van Den Bogaerden Véronique 02:52:10, 156. Francois Herve 02:52:20, 157. Vanescote Ingrid 02:52:39, 158. Materne Jean-Philippe 02:52:42, 159. Ramdani Nabil 02:52:44, 160. Michaux Kevin 02:52:58, 161. Vargas Arnaldo 02:53:06, 162. Dombret Cyril 02:53:26, 163. Bichon Laurent 02:53:59, 164. Nicloux Arnaud 02:54:03, 165. De Cooman Edwin 02:54:07, 166. Bruart Laurent 02:54:16, 167. Collignon Céline 02:54:22, 168. Blondiau Benoit 02:54:37, 169. Collie Augustin 02:54:57, 170. Lejeune Ludovic 02:55:07, 171. Chatel Pierre 02:55:36, 172. Gorry Reynald 02:55:43, 173. Gérard Eddy 02:55:57, 174. Pirard Vincent 02:56:07, 175. Claus Cédric 02:56:23, 176. Poliart Florent 02:57:07, 177. Calvagna Franco 02:57:17, 178. Bergnach Alicia 02:57:20, 179. Kulesza-Walczak Wioletta 02:57:32, 180. Patris Xavier 02:58:00, 181. Sevrin Antoine 02:58:06, 182. Muscas Massimo 02:58:54, 183. Mennig Alexandre 02:58:54, 184. Mucet Jean Francois 02:59:13, 185. Pairon Marie 02:59:14, 186. Vastemans Vincent 02:59:29, 187. Engels Marie 03:00:23, 188. Gilquin Cindy 03:00:53, 189. Minnaert Carole 03:01:11, 190. Bauloye Geoffrey 03:01:37, 191. Hagelstein Julien 03:02:15, 192. Kohl Angélique 03:02:23, 193. Desille Nicole 03:02:48, 194. Van De Moosdyk Cécile 03:03:27, 195. Berthe Andre 03:05:26, 196. Chambrier Alexandra 03:05:49, 197. Biondolillo Anthony 03:06:29, 198. Mattez Mélanie 03:06:55, 199. Bihain Céline 03:07:41, 200. Thijs Andy 03:08:16, 201. Le Goupil Marine 03:08:17, 202. Cambria Francesco 03:08:18, 203. Vilain Olivier 03:08:30, 204. Lequarré Bertrand 03:08:35, 205. Petit Thibault 03:08:48, 206. Chevalier Alexandre 03:09:02, 207. Grellier Gregoire 03:10:09, 208. Gruson Hélène 03:10:25, 209. Dupont Kevin 03:12:08, 210. Vanesse Myriam 03:13:43, 211. Boulanger Etienne 03:14:18, 212. Villers Harold 03:15:21, 213. Poivre Marie-Esther 03:15:34, 213. Minot Vincent 03:16:21, 215. Denuit Lesley 03:16:37, 216. Garin Yves 03:16:55, 217. Frederic Tiphene 03:17:11, 218. Colyns Yves 03:19:18, 219. Behe Mehdi 03:19:18, 220. Jusniaux Pierre-Yves 03:19:37, 221. Lecuyer Fred 03:19:47, 222. Michel Jennifer 03:19:47, 223. Lucatelli Jessica 03:20:51, 224. Samyn Gilles 03:21:52, 225. Vasas Victor 03:23:22, 226. Helas Jennyfer 03:23:33, 227. Baily Béatrice 03:27:38, 228. Berthe Anita 03:28:01, 229. Luc Laurence 03:30:30, 230. Leponce Enguerran 03:33:57, 231. Simoens Audric 03:36:20, 232. Massart Caroline 03:37:05, 233. Cusse Thomas 03:46:38, 234. Magnier Angélique 03:52:17, 235. France Mathieu 04:12:42, 236. Pignard Eric 04:17:13