Corrida de Vital: Le plateau était bien rempli et avait de l’allure

Les écarts sont importants sur la plus petite distance, remportée par Jérémy Mertens. Le basketteur n’est pas encore bien rodé sur les épreuves, mais semble bien se débrouiller puisqu’il termine avec 47 secondes d’avance sur Johan Bongrain et Carrian Anciaux. "Je ne connaissais pas vraiment le niveau des autres concurrents, si ce n’est Johan, qui m’annonçait vouloir terminer en 10 ou 11 minutes. Je me voyais donc déjà derrière lui. Finalement, je suis parvenu à bien gérer ma course et à décrocher la victoire ", commente le vainqueur. Chez les dames, c’est Margaux Barzai qui, du haut de ses 10 ans, s’imposa, devant Elise Verbranen et Mélissa Brilmaker.

Sur la double boucle, Félicien Hespeels s’imposa devant Arnaud Derese et Corentin Legat. Superbe sixième place au classement scratch pour la Jumétoise Leila Oubouskour, avec près de 2,30 minutes d’avance. Sarah Tellier et l’athlète Run Attitude, Géraldine Minet, complétèrent le podium. "Dès le départ, je me suis retrouvé seule, ce qui me rassura car je ne connaissais pas du tout mes concurrentes. Je pouvais donc relâcher la pression ", confie la gagnante.

De bons restes

Si, après la première boucle, Sébastien Mahia se montrait le plus fougueux et faisait la course en tête, il était vite remis à sa place par un athlète réfugié bruxellois. À plusieurs reprises, cet hiver, Daniel Fagi a déjà fait parler de lui. Ce week-end encore, il était de retour à Namur, pour décrocher une double victoire, à Flawinne vendredi soir et à Maredsous samedi matin. Il termina ses 9 kilomètres en 28,51 minutes, devant Sébastien et Florent Serry, qui signait son retour, sans doute de courte durée, sur les courses. "Mon épouse participe à la petite distance et le tracé passe dans ma rue. Impossible de ne pas être de la partie, lançait l’ancien cycliste. Sébastien et Daniel sont partis à fond et il nous était impossible de rivaliser. Un groupe s’est formé, en chasse patate, avec Steve Cherpion, Olivier Mlezcko, Christopher Van Leendert et moi. On s’est isolé, Christopher et moi, pour se tirer gentiment la bourre jusqu’à la fin et se disputer la 3erplace au sprint ."

Chez les dames, Florence Goffinet se montra la plus rapide, devant Sophie Crucifix et Jenny Lambillion.

Résultats

3 kilomètres

1. Mertens Jeremy 00:10:45, 2. Bongrain Johan 00:11:32, 3. Anciaux Carrian 00:12:07, 4. Neuville Quentin 00:12:18, 5. Hucorne Louis 00:13:20, 6. Sechehaye Thomas 00:14:20, 7. Neve Martin 00:14:39, 8. Leurquin Frédéric 00:15:16, 9. Pot Gérard 00:15:23, 10. Nellis Jerome 00:15:35, 11. Blampain Lino 00:15:36, 12. Guebels Mattys 00:15:37, 13. Nicolay Sam 00:15:39, 14. Barzai Margaux 00:16:24, 15. Neve Baptiste 00:16:42, 16. Verbranen Elise 00:17:38, 17. Brilmaker Melissa 00:17:47, 18. Tournay Lucas 00:17:47, 19. Kubshi Timothée 00:18:39, 20. Larock Margot 00:18:47, 21. Lorfèvre Emma 00:19:12, 22. Ollevier Théo 00:19:13, 23. Sechehame Théo 00:19:21, 24. Bonato Hugo 00:19:45, 25. Antoine Alain 00:21:39, 26. Motry Colin 00:21:51, 27. Finken Nathalie 00:21:53, 28. Nicaise Mélanie 00:22:15, 29. Leenaers Lionel 00:22:32, 30. Leenaers Suzanne 00:22:32, 31. Parmentier Alain 00:23:11, 32. Sechehame Robin 00:23:13, 33. Sechehame Christophe 00:23:13, 34. Jeanmart Vanessa 00:24:08, 35. Fifils Elise 00:26:14, 36. Falque Magali 00:26:15

6 kilomètres

1. Hespeels Félicien 00:24:00, 2. Derese Arnaud 00:24:22, 3. Legat Corentin 00:24:37, 4. Lahaut Thomas 00:24:54, 5. Renson Ralph 00:24:56, 6. Oubouskour Leila 00:25:02, 7. Farineau Florentin 00:25:05, 8. Fievez Pierre 00:25:33, 9. Sechehaye Michael 00:26:11, 10. Lambrecht Robin 00:26:26, 11. Van Caelenberg Bruno 00:26:51, 12. Lorent Vincent 00:27:00, 13. Servais Nicolas 00:27:17, 14. Mamere Jacques 00:27:20, 15. Tellier Sarah 00:27:28, 16. Duede Mason 00:27:28, 17. Minet Géraldine 00:27:35, 18. Merveille Marc 00:27:37, 19. Dambroise Kristel 00:27:41, 20. Peigneur Guillaume 00:28:04, 21. Bottequin Paul-Émile 00:28:43, 22. Verhelst Dorian 00:28:45, 23. Wotté Alexendre 00:28:47, 24. Geeroms Albert 00:28:51, 25. Camarda Marco 00:28:58, 26. Hucorne Pierre-Yves 00:29:10, 27. Tribolet Celine 00:29:16, 28. Demortier Teo 00:29:49, 29. Misson Eric 00:30:12, 30. Duede Nina 00:30:24, 31. Vermimmen Yan 00:30:34, 32. Nicolay Yanis 00:30:34, 33. Duede Alex 00:31:10, 34. Baczai Thibault 00:31:46, 35. V Stéphanie 00:31:52, 36. Gillet Élodie 00:31:55, 37. Vause Fabienne 00:32:07, 38. Bouvry Arnaud 00:32:32, 39. Delsipee Emy 00:32:37, 40. Burnay Julie 00:32:38, 41. Van Geel Sarah 00:32:50, 42. Verkenne Martin 00:33:05, 43. Delpierre Marius 00:33:08, 44. Delpierre Louis 00:33:09, 45. Goffin Kevin 00:33:13, 46. Bonato Maxime 00:33:19, 47. Seressia Maité 00:33:20, 48. Farineau Bastien 00:33:31, 49. Beullens Lucie 00:34:08, 50. Snettin Ledrik 00:34:23, 51. Tournay Vincent 00:34:40, 52. Bodart Vincent 00:34:42, 53. Landidd Rachel 00:34:56, 54. Werner Marie-Christine 00:34:57, 55. Schiets Stéphane 00:35:14, 56. Remans Bastien 00:35:18, 57. Tambour Maury 00:36:02, 58. Huberkz Timothée 00:36:29, 59. Bossaeert Anne Christine 00:36:30, 60. Rassart Charline 00:36:37, 61. Sechehame Céline 00:36:44, 62. Desimpel Manon 00:37:08, 63. Page Celestine 00:37:49, 64. Verkenne Edith 00:37:54, 65. Pensis Henri 00:38:19, 66. Delatte Carine 00:38:30, 67. Poppe Maryne 00:38:34, 68. Defoin Cédric 00:38:38, 69. Verkenne Henri 00:38:59, 70. Georges Vicky 00:39:02, 71. Colignon Frank 00:39:14, 72. Stecher Barbara 00:39:16, 73. Page Vincent 00:39:16, 74. Rassart William 00:39:20, 75. François Régine 00:39:58, 76. Stoffe Nathalie 00:39:58, 77. Baijot Thomas 00:40:21, 78. Broeckaert Antoine 00:41:26, 79. Demulies Véronique 00:41:40, 80. Culot Patrick 00:42:41, 81. Briquet Philippe 00:42:47, 82. Parmentier Louise 00:43:45, 83. Genson Sylvie 00:43:45, 84. Gillard Liannette 00:45:28, 85. Noël Virginie 00:45:37, 86. Hubin Aline 00:45:37, 87. Jeanmart Alexandra 00:45:46, 88. Leenaaers Leon 00:45:54, 89. Jeanmart Michel 00:46:10, 90. Penasse Sandra 00:46:38, 91. Paulus Bruno 00:49:11, 92. Berhin Michel 00:54:03, 93. Lazzara Nathalie 00:54:04, 94. Rassart Vincent 00:55:16, 95. Sterckx Valérie 00:59:54

9 kilomètres

1. Fagi Daniel 00:28:51, 2. Mahia Sebastien 00:30:25, 3. Serry Florent 00:32:10, 4. Van Leendert Christopher 00:32:12, 5. Mleclko Olivier 00:32:38, 6. Cherpion Steve 00:32:42, 7. Demoulin Vincent 00:32:47, 8. Brossard Eric 00:33:08, 9. Debry Pierre-Antoine 00:33:15, 10. Oubouskour Brahim 00:34:01, 11. Parmentier Naim 00:34:57, 12. Dubuc Emile 00:35:11, 13. Boussemanne Marc 00:35:18, 14. Bauraing David 00:35:31, 15. Delpierre Matthieu 00:36:09, 16. El Imrani Issam 00:36:27, 17. Cassart Antoine 00:36:30, 18. Perpete Jacky 00:36:33, 19. Cliche Christophe 00:36:33, 20. Kiessel Victor 00:37:05, 21. Cheval Adrien 00:37:10, 22. Goffinet Florence 00:37:30, 23. Toisoul Eric 00:38:16, 24. Beelaert Sébastien 00:38:20, 25. Desille Jeremie 00:38:26, 26. Seynaeve Benoit 00:38:35, 27. Janmart Frank 00:38:49, 28. Piron Patrick 00:39:06, 29. Dejonge Patrick 00:39:11, 30. Lesire Antoine 00:39:18, 31. Nazé Olivier 00:39:22, 32. Pepin Cedric 00:39:29, 33. Devleeselawer Valentino 00:39:35, 34. Lejeune Gauthier 00:39:38, 35. Etienne Julien 00:39:48, 36. Consolin Brian 00:39:51, 37. Vandekerckove Romain 00:40:06, 38. Blampain Ronald 00:40:10, 39. Vanhaelen Nicolas 00:40:20, 40. Boxus Andy 00:40:22, 41. Lahaut Hugo 00:40:34, 42. Scaillet Vincent 00:40:41, 43. Acusilas Jean-Yves 00:40:55, 44. Crucifix Sophie 00:41:10, 45. Baczai Thomas 00:41:47, 46. Chardon Mathéo 00:42:07, 47. Marechal Renaud 00:42:21, 48. Motry Benoit 00:42:23, 49. Garcia François-David 00:42:30, 50. Lorfèvre Jonathan 00:42:35, 51. Lambilion Jenny 00:42:41, 52. Xhard Julian 00:43:03, 53. Lefebvre Michael 00:43:11, 54. Froment Guillaume 00:43:30, 55. Gilain Morgan 00:43:31, 56. Vansilliette Nicolas 00:43:53, 57. Moeyaert Marie 00:43:55, 58. Rinchard Elodie 00:44:02, 59. Arnpould Sébastien 00:44:14, 60. Michiels Thomas 00:44:15, 61. Goffin Gerald 00:44:21, 62. Fockedey Emilie 00:44:27, 63. Carpiaux Serge 00:44:29, 64. Van-Geel Sebastian 00:44:32, 65. Streber Georges 00:45:38, 66. Grégoire Charlène 00:45:42, 67. Sechehame Max 00:45:47, 68. Page Thimote 00:45:47, 69. Van Achter Augustin 00:45:53, 70. Letellier Jean Luc 00:45:56, 71. Canivet Roland 00:46:07, 72. Robillard Thibert 00:46:13, 73. Henrard Jérôme 00:46:19, 74. Gilles Déborah 00:46:22, 75. Brostaux David 00:46:22, 76. Parmentier Benjamin 00:46:35, 77. Bourguignon Rudy 00:47:15, 78. Scaillet Geoffrey 00:47:19, 79. Dieudonné Richard 00:47:32, 80. Filée Jean-Marc 00:47:40, 81. Dussart Jean-Pierre 00:49:24, 82. Minet Laurent 00:49:28, 83. Desseille Ernest 00:49:48, 84. Gilles Claude 00:49:56, 85. Guebels Laurent 00:49:56, 86. De Saedeleer Patrick 00:50:08, 87. Delforge Isabelle 00:50:47, 88. Lesire Céline 00:51:37, 89. Quevrain Anne_Sophie 00:51:40, 90. Chantraine Lionel 00:51:40, 91. Balfroid Alice 00:51:49, 92. Laferet Georges 00:52:03, 93. Vandezande Luc 00:53:35, 94. Beullens Emma 00:54:00, 95. Boogaerts Pascale 00:54:06, 96. Chardon Ariane 00:54:22, 97. Brostaux Marie 00:54:28, 98. Ronval Valerie 00:55:07, 99. Kubshi Thomas 00:55:08, 100. Collignon Julie 00:55:08, 101. Delval Maxence 00:55:52, 102. Moise Patrick 00:56:34, 103. Moury Anne 00:56:37, 104. Carlier Laurent 00:56:39, 105. Mathy Jean-Luc 01:01:01, 106. Pagé Simeon 01:01:02, 107. Verbrenen Ludovic 01:07:26