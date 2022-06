Vodelée «exécute» Stave

Les visités, via D’Hondt et J. Dehu, recollèrent à 4-4 et renversèrent la vapeur à 6-4, avant de céder l’armure à leurs invités (6-7).

À la reprise, Cornet remplaça Ansiaux chez les Sartois. Les Hennuyers filèrent à 10-7. Sart fit encore de la résistance à 10-9, avant de baisser pavillon.

Vodelée 13 – Stave 2

Les Vodeléens, supérieurs dans tous les secteurs, n’ont laissé que des miettes aux Bons Amis. Les visités filaient sans coup férir à 4-0. Sur des livrées fautives des Frontaliers, Stave revenait à 4-2, avant de subir la loi du leader, qui pouvait compter sur Brasseur, excellent au service, et Dispa, intraitable au rechas.

Sart 13 – Matagne 4

Les Sartois n’ont pas tardé à remettre les pendules à l’heure. En première armure, les visités, avec Ansiaux et Van Oorbeeck intraitables au rechas, alignèrent les jeux pour filer à 7-1 au repos.

Matagne fit de la résistance à 8-2 et 9-3, mais ne put empêcher les Sartois de rafler la mise.

Sainte-Aldegonde 10 - Pironchamps 13

La première armure fut équilibrée jusqu’à 5-5, puis Pironchamps opéra la cassure à 5-7. Les visités recollèrent à 10-10. Avec Moray passé au fond, les Farciennois filèrent au but sans autre concession.

Thy-le-Château 13 – Clermont 10

Au terme d’une première armure très disputée, Thy vire en tête (7-5).

Au second acte, les Clermontois recollent à 8-9 et 10-10. Les "Métallos" haussent alors le ton sur le rectangle, via Demoulin et Delsipée, qui conclut par une outre, sur une livrée de Meunier, à 40-30.