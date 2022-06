Vodelée «exécute» Stave

Les Sartois, qui devaient composer sans Loudèche, en vacances, n’ont pu éviter le piège tendu par Mont-Sainte-Aldegonde. Pourtant, les Fagnards prirent un départ de choix et, sur les rechas de Thiry et Ansiaux, s’isolèrent à 1-4. Les visités, via D’Hondt et J. Dehu, recollèrent à 4-4 et renversèrent la vapeur à 6-4, avant de céder l’armure à leurs invités (6-7). À la reprise, Cornet remplaça Ansiaux chez les Sartois. Les Hennuyers filèrent à 10-7. Sart fit encore de la résistance à 10-9, avant de baisser pavillon.