Pironchamps B surprend Presgaux

Les "Verts" ont pu compter sur les livrées de Van Houtte et les rechas d’Evrard pour signer un septième succès.

Presgaux, qui restait sur deux précieux succès à Villers et à Clermont, s’est laissé surprendre par Pironchamps B. Les Farciennois, avec Mine et Dagnicourt, se sont illustrés sur le rectangle pour signer une deuxième victoire. "L’équipe disparaîtra au terme de la saison, mais on ne veut pas monter sur le ballodrome en victimes consentantes", avoue Sébastien Mine.

Chez les "Sabotiers", on faisait la grimace. " On mène 7-5 au repos et même 9-5, avant de craquer, déplore Julien Froment. On a eu un peu trop de déchets. On garde cinq points d’avance sur la place de barragiste."

Pironchamps A a sorti la lutte parfaite face à Tangissart, la lanterne rouge. La bande à Di Santo n’a laissé que des miettes à ses invités et empochent trois précieux points. Les protégés d’André Legrain se rapprochent ainsi du podium.