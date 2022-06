Miavoye cartonne face à Nil

Fosses 12 – Havrenne 13

Bien que toujours privés de Charlot et Lefèbre, les "Chinels" ont retrouvé leurs sensations. Sous la houlette de Marique, Bihay et Delaruelle, ils mènent 4-1 et 7-5. Le tournant de la lutte survient à 11-8, 40-15, quand ils perdent le jeu. Avec Halin et Guyot, réguliers au rechas, les Rochefortois rétablissent l’égalité (11-11), avant d’émerger sur le fil.

Miavoye 13 – Nil 5

Toujours privés de Marchal et de Sauvenière, les Nilois ont connu un déboire supplémentaire lorsque Janssens se retira blessé, à 11-5. Ils partagèrent les jeux jusqu’à 5-5, puis ce fut la bérézina, d’autant que Lelièvre, en manque de réussite, descendit à corde. Avec Gillian Michiels à la livrée, Nathan Pairoux fut le grand bonhomme de la lutte, en remportant son jeu au tamis à 11-5, puis en chassant outre à 12-5, 40-40.

Denée 3 – St-Denis 13

Les Molignards font illusion en partageant les six jeux initiaux. Ensuite, les Delaruelle, Blaimont, Massart, Lecocq et Challes filèrent au but sans autre concession. Un carton qui les replace au leadership, au coude à coude avec leurs voisins meutis.

Purnode 7 – Meux 13

En menant 1-8, les Zicot, Dumont et autre Joaris ont loupé le gain des trois points. Avec Denis, Cat, Lurkin et J. Buzin, les visités accrochèrent l’unité à 6-11, en profitant d’un relâchement de leurs invités, où Troonen avait permuté avec Dubois au fond.