Mauvaise opération pour Saint-Servais

Flores loupa son passage sur le tamis et offrit le point aux Namurois (6-7). St-Servais entretint l’espoir à 7-8, avant de sombrer, ne récoltant finalement que six quinze. Louis Lawarée, qui avait remplacé Porson à 7-10, ne put relancer la machine.

"Cette fois, c’est à la frappe que nous n’avons pas été présents, lance Victory Lelièvre. Seul Merveille sort du lot. On a trop alimenté Santini Florès, le grand milieu adverse, qui a signé dix rechas entre les perches."

Planois 6 – Fontaine 13

Suite à l’arrivée tardive de Gravar, Planois commence avec Quentin Close en devanture. Le cordier se retire à 2-4. Les premiers jeux vont en partage (2-2). Fontaine, plus présent dans les jeux de 40-4O et plus régulier sur le tamis, s’isole à 2-5. Sous l’impulsion de Geens et Perveux, les Biesmois reviennent à 4-5, avant de céder l’armure (4-7).

Les visiteurs accentuent l’écart à la reprise à 4-9. Planois entretient l’espoir du point à 5-9, mais ne peut empêcher les visiteurs d’approcher du but à 5-12. Gauquier redescend sur le tamis à 30-40, mais sert deux balles dans les travées, pour offrir le point aux Biesmois, qui totalisent 12 livrées fautives, pour 3 aux "Cloutiers". " On a loupé plusieurs jeux montés à la limite", reconnaît Claude Roels.