Après le partage des jeux initiaux, les Leuzois sortaient le grand jeu sur le rectangle, avec des outres de Wattier et Métayer. "Comme toutes les balles repassaient au-dessus de la tête, nous avons voulu forcer, avec du déchet à la clé", analyse Tristan Schmit. Thieulain alignait les jeux et s’envolait à 1-9.

Les Rochefortois corrigeaient le tir sur le rectangle et poussaient Metayer à la faute pour reprendre des couleurs à 3-9. Les visiteurs approchaient toutefois du but à 3-12, concédaient un dernier jeu, avant de repartir avec les trois points. "À des moments importants, on n’a pas réussi à prendre les quinze. Avec 15 outres à 6, les Leuzois ont été intraitables sur le rectangle."