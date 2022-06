Le tournoi de la Citadelle a affiché complet

Le tournoi de simples tu tennis de la Citadelle inaugure traditionnellement la série des importantes étapes namuroises et le succès fut au rendez-vous, comme le souligne Céline Schreiber, la juge-arbitre de la compétition. " Cela fait deux ans que nous affichons complet avec, cette fois, 430 participants pour l’ensemble des catégories ." L’embellie constatée et la motivation des compétiteurs semblent perdurer, ce dont ne se plaindront pas les organisateurs des différents tournois. Celui de la Citadelle accueillait par ailleurs deux étapes du Belgian Circuit: un Messieurs 1** et un Dames 1*. "Nous n’avons pas eu de joueurs classés série A, c’est une petite déception. Par contre, quelques solides B -15/4 se sont alignés. Dans les autres tableaux, la tendance reste un peu la même, avec beaucoup d’inscrits en Messieurs 6, 64. La bonne surprise nous vient des Dames 5, qui rassemblait 27 joueuses, ce qui n’est pas fréquent. Au club, nous avons un bon groupe de dames entre 30 et 35 ans, qui ont repris leurs raquettes et ont rameuté d’autres amies. C’est une des explications de ce succès ."