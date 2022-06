Van Den Broeck à nouveau championne

Les messieurs ont surtout ramené des médailles en chocolat. Avec, en sprint, les deux quatrièmes places, en finale, de Raphaël Kapenda (SMAC), en 100 et 200 mètres. " Je suis un peu frustré car je pense que, sur 200 mètres, le podium était accessible. Mais je rate un peu ma course, sans doute à cause de la fatigue. Toutefois, je suis satisfait, car je me rapproche de mes records personnels, en battant mes records de cette saison ", souligne l’athlète du Sambre et Meuse Athlétique Club. Clément Labar (Arch) décrocha lui aussi la quatrième place sur le 3000 mètres steeple, termine en 9.00.94, battant son record personnel. Il termina premier junior derrière trois seniors, ce qui importe finalement peu dans un championnat national, mais beaucoup si on tient compte de l’expérience. "C’est le chrono qui compte, et pas la médaille, même s’il y a une petite frustration d’être à moins d’une seconde du troisième. Je suis ravi de battre mon record personnel, même si je ne passe pas encore sous la barre des 9 minute s", commente Clément, qui en veut toujours plus.

Marinx: un genou douloureux… au ralenti

Sur le 5000 mètres, le niveau était assez relevé, et la bagarre fut belle, en tête, avec la victoire d’Ismaël Debjani. Côté namurois, malgré une suspicion de tendinite du tendon rotulien, Bastien Marinx (SMAC) réalisa des prouesses. Il termina à la 7eplace, en 14.10.02, battant son précédent record de 17 secondes. "Finalement, les douleurs au genou sont présentes quand je cours lentement, comme à l’échauffement et au retour au calme. Durant la course, j’essaie de courir vite, et cela s’estompe, s’amuse-t-il. Le tempo est très régulier, ce qui me permet d’exploser mon record personnel et de terminer à une honorable place."

Autre belle performance, celle signée par Grégoire Demanet (SMAC). Le protégé d’André Mahy ne s’est pas qualifié pour la finale du 800 mètres, mais a battu son record personnel de plus d’une seconde, le portant à 1.50.72.

Dans la catégorie des handisports, chez les IPC13, les hommes visuellement limités, Philippe Roger (Arch), seul engagé, est devenu Champion de Belgique de lancer de javelot 800 grammes, grâce à un jet à 21,42 mètres, soit plus d’un mètre de mieux que son record personnel.

Résultats des Namurois

100 mètres hommes

6. Kapenda Raphael (SMAC) 10.62 (Q)

4. Kapenda Raphael (SMAC) 10.57 (Finale)

200 mètres hommes

5. Kapenda Raphael (SMAC) 21.50 (Q)

6. Laurent Luca (SMAC) 21.42 (Q)

4. Kapenda Raphael (SMAC) 21.65 (Finale)

6. Laurent Luca (SMAC) 21.89 (Finale)

800 mètres hommes

9. Demanet Grégoire (SMAC) 1.50.72

21. Douley Antoine (SMAC) 1.56.89

23. Buen Abad Timothé (SMAC) 1:57.78

1500 mètres hommes

19. Houtart Cyril (Arch) 3:51.89

3000 mètres steeple hommes

4. Labar Clément (Arch) 9:00.94

5000 mètres hommes

7. Marinx Bastien (SMAC) 14:10.02

Lancer du marteau hommes

6. Moreaux Thomas (SMAC) 49.81

400 mètres dames

4. Van Den Broeck Naomi (Roca) 54.99 (Q)

1. Van Den Broeck Naomi (Roca) 51.73 (F)

1500 mètres dames

21. Gerardy Aline (Arch) 4:42.23

Handisport – Lancer du javelot (800g)

Roger Philippe (Arch) 21.42