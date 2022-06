Carton plein pour cette manche du Challenge de la Ville de Namur, à Flawinne, avec 238 participants. La boucle de 3 km a été remportée par Jérémy Mertens et Margaux Barzai. Félicien Hespeels et Leila Oubouskour ont été les plus rapides sur le 6 km. Daniel Fagi explosa la concurrence sur le 9 km, comme Florence Goffinet chez les dames.

Jogging du Bunker

Le 5 km lançait les festivités au jogging du Bunker, à Brûly-de-Pesche, avec la victoire d’Elise Taminiau et Corentin Levacq. Sur le 10, Nicolas Baïolet se montra encore le plus rapide, tout comme Delphine Schmitz.

Trail de Gendron

Petit succès pour cette seconde édition du Trail du Gendron, avec 105 participants pour les deux distances. Sur le 8 km, on vit les victoires d’Aglaé Laloux et Sébastien Deravet et, sur le 17, celles de Fabrice Pasque et Lisa Toussaint.

Jogging de Rienne

Cette manche du Challenge Allures Libres des Ardennes a attiré 92 joggeurs. Sur les 5km, la victoire revient à Tanguy Bihain et Camille Connerotte, 3e au scratch. Renaud Pierret et Valérie Courtois s’imposent sur le 10 km.

Triathlon des Sharks

Les triathlètes se disputèrent la victoire sur ce triathlon promo. Jonas Vanderhaeghe, François Dupont et Adrien Roldan-Simon ont été les plus rapides. Chez les filles, la victoire est revenue à Lauryne Van Laeken, devant Kimberlay Duquennoy et Françoise Théate. Sur la distance olympique, Victor Alexandre l’emporta devant Édouard Verstraete et Tibo Do. Zoé Brunton se montra la triathlète la plus rapide, devant Inès Mommen et Maëlyss Rommel.

Maredsous Summer Trail

407 traileurs sont arrivés au bout de ce 1erMaredsous Summer Trail. Sur le 8 km, Aymeric De Noble et Mélissa François s’imposèrent. Le 15 km fut remporté par le couple Jérémy Morren et Stéphanie Capelle. Après sa victoire à la Corrida de Vital, Daniel Fagi a remis le couvert sur le 30 km, tout comme Nathalie Doumont chez les dames. Sur le 45 km, un peu moins populaire, la victoire revint à Anthony Renard et Karen Gorissen.

Cross biathlon à Wartet

Jérôme Demaershalk et Kelly Marcq se sont imposés sur la petite distance de ce cross biathlon, qui a réuni 146 concurrents. Florent Lacroix et Joséphine Muller en ont fait autant sur le 10 km.