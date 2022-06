Trop «petite» pour jouer au centre à Vilvorde

Aussi surprenant que cela paraisse, Inès Cambier vient de terminer sa… 3e saison, seulement, de volley. « Comme le dit Dominique, c’est un diamant encore à polir. Mais elle a de la taille (1,87 m à 16 ans !) et on sait que cela est fort demandé, surtout du côté francophone. Même si, à Vilvorde, on a tendance à dire qu’elle est petite pour une centrale. Elle y évolue donc surtout comme opposite », confie sa maman. Léa Hubeaux, elle, baigne dans cette discipline depuis qu’elle a 5,5 ans. « C’est vrai qu’elle a déjà un certain vécu, alors qu’elle est encore jeune, relève Christelle Mottet. C’est à l’âge de 11 ans qu’elle s’est retrouvée à la passe. Dominique avait repris quelques cadettes pour compléter une équipe seniors et il l’a testée dans ce rôle, qu’elle avait l’air de comprendre facilement. Depuis, elle ne joue quasiment plus que là. » M.B.