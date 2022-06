Sart-en-Fagne en danger à Mont-Sainte-Aldegonde

Au repos le week-end dernier, Sart-en-Fagne sera sur le pont samedi et dimanche. Les Sartois se déplacent à Mont-Sainte-Aldegonde, avant de recevoir Matagne, la lanterne rouge. « Bien évidemment, on doit viser deux succès, lance Jérémy De Martin. Mais pas d’excès de confiance. Je redoute le déplacement à Mont-Sainte-Aldegonde. La saison dernière, on y avait joué notre plus mauvaise lutte. Les Hennuyers viennent de battre La Louvière, avant de rentrer bredouilles de Vodelée. Nous devrons composer sans Valentin Loudèche, en vacances. Van Oorbeeck reprendra le fond, tandis que Sébastien Bonnivers, qui a joué une armure dimanche dernier, complétera le cinq. »