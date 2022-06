Le Mosa accueille la première Coupe

Alors que le 3x3 bat son plein dans la capitale flamande à l’occasion des Mondiaux, le CP Namur va organiser sa toute première Coupe de 3x3 ce dimanche. Et c’est le club du Mosa Jambes qui va accueillir tout ce beau monde. Au total, cinq équipes en U19, quatre en dames et dix en hommes se sont inscrites. Un succès relatif pour une première édition, mais Jérôme Hecq, l’organisateur du tournoi, se veut positif. "On s’attendait à avoir plus d’équipes, mais cette première édition servira pour les suivantes, assure-t-il. Plein de personnes m’ont dit qu’elles allaient venir voir les matches. Les clubs qui ne sont pas présents lors de cette première Coupe vont faire le maximum pour participer la saison prochaine."