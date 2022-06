Défaite interdite pour Saint-Servais

En nationale 2 , St-Servais accueille Kastel. Un duel à ne pas louper, dans l’optique des play-off. Après avoir gaspillé un point à Fontaine, les promus doivent une revanche à leurs supporters. " À Fontaine, on a mené 5-7, 8-9 et 9-11, avant de se faire coiffer sur la ligne, lance Victory Lelièvre. Si, sur le rectangle, Gaëtan Merveille et Corentin Piron ont retrouvé leur coup de gant, sur le tamis, on faute encore beaucoup trop. Face à Kastel, qui reste sur trois revers de rang, on doit corriger le tir pour récupérer le point perdu à Fontaine. Il faudra aussi éviter Santini, qui, à l’aller, avait été intraitable à la frappe."

Planois, qui retrouvera Vigliucci, reçoit Fontaine. " Comme on l’a fait à Brussegem, on visera le point", confie Claude Roels.

En nationale 3 , les trois premiers, Senzeilles, Aisemont et Mont-Gauthier, sont au repos. On suivra dès lors le duel entre Warnant et Clermont. Deux équipes qui visent le Top 4 et les play-off. Au repos le week-end dernier, les deux équipes restent sur un revers. " Après la défaite à Mont-Gauthier, qui nous a coûté la qualification pour la Balle du Gouverneur, on doit se reconcentrer et repartir du bon pied, souligne Ludovic Talewski. On doit viser le Top 4, pour offrir une ou plusieurs luttes au comité, lors des play-off. À l’aller, on s’était imposé 8-13, mais depuis, les Clermontois sont montés en puissance. Leur qualification pour Namur en est une parfaite illustration. Nous devrons composer sans Manu Debaisieux, en vacances et qui sera remplacé par Olivier Gilon."

Clermont, qui s’est fait surprendre par Presgaux, alignera son équipe au complet. " Après avoir reçu St-Marc samedi, on se déplacera chez les Warnantais avec un esprit de revanche, lance Xavier Lawarée. C’est un choc à ne pas louper, si on veut disputer les play-off. On visera un 4 sur 6 sur le week-end."

Presgaux, qui reste sur deux belles victoires signées à Clermont et à Villers-le-Gambon, devrait logiquement confirmer son regain de vitalité face à Pironchamps B, la lanterne rouge.