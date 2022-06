Maxence Place : "Ce succès représente beaucoup !"

Si elle a certainement la palme de l’épreuve au nom le plus long, cette course est une classique d’un jour, avec le statut de catégorie 1 au calendrier de l’Union cycliste internationale. Une épreuve qui révèle régulièrement des talents. Cian Uijtdebroeks s’y était classé deuxième l’an passé, dans un sprint à deux, face au Français Romain Grégoire (NdlR: un ancien coéquipier de Maxence Place dans la sélection juniors d’AG2R-Citroen, qui perce chez les espoirs).

"Cette victoire, c’est un peu une délivrance , raconte le puncheur de Biesme. Elle représente beaucoup pour moi. J’ai eu quelques moments compliqués cette saison, quand je ne parvenais pas à atteindre le niveau que j’espérais, que je ne trouvais pas les très bonnes sensations de la saison dernière. Mais là, je pense que c’est le vrai début de ma saison."

Elle correspond aussi à la fin de la période scolaire, ce qui lui permettra d’avoir plus de temps pour s’entraîner. "Tout s’est bien déroulé sur cette course, poursuit cet affilié au club de Sprint 2000 Charleroi, qui fait partie de la sélection des juniors d’AG2R-Citroën. Nous sommes partis à trois, à trente kilomètres de l’arrivée, sur une portion plate, alors que cela se regardait dans le peloton. Nous avons rapidement collaboré. J’ai ensuite attaqué seul dans la côte reine de la course, située à quinze bornes de l’arrivée. J’ai creusé un écart. Mais c’est revenu très fort derrière moi, dans le final."

Les Italiens Matteo Scalco et Léonardo Volpato ont terminé sur les talons du Namurois, puisqu’ils ont franchi la ligne avec deux et quatre secondes de retard. "J’ai vraiment dû rouler jusqu’au bout. Dans les deux derniers kilomètres, je me suis dit: “oh non, pas ça!” quand je les ai vus juste derrière moi."

Mais il a su conserver une légère avance et prendre le temps de se relever, pour savourer son succès en UCI, comme celui conquis l’an passé sur la Philippe Gilbert Juniors. " Cela a été une grande joie. En plus, il s’agit de ma première victoire avec le maillot d’AG2R-Citroën, ça fait du bien! Et m’imposer en Italie est particulier pour moi. J’ai des origines italiennes. Du côté de mes grands-parents maternels. Ma mamy est Italienne, mon papy polonais. Ils sont venus en Belgique pour travailler dans les mines. L’Italie est mon pays préféré!"

Dans la foulée de son succès de prestige, il a fait une escale en France, sur la route du retour, pour reconnaître les étapes du Tour du Valrommey, qu’il a dans le viseur. Avant de mettre le cap ce samedi sur le Tour du Condroz.