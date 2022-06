Lucas Jacques a le Tour de Namur en ligne de mire

Où en est-il pour l’instant, au niveau de sa condition? " J’ai un peu moins couru ces derniers temps, avec plus de courses d’un jour , répond-il. J’ai eu quelques moins bonnes journées, mais, globalement, je suis content de mes sensations. Il me manque un peu de chance. Et, surtout, un petit déclic. J’espère que la roue va tourner, car je me sens bien. Les jambes répondent bien."

Il va avoir un week-end sans course. Avant de mettre le cap vers le Circuit Het Nieuwsblad. "Et, si tout se passe bien, les épreuves par étapes. Avec d’abord le Tour de Liège et ensuite celui de Namur."