Grand-Leez change de méthode, pas de noyau

"Nous avons un peu changé les codes , a enchaîné le T1 Dany Verkamer. Nous avons réuni les deux noyaux en même temps. La différence entre les deux groupes s’est réduite. Nous travaillerons main dans la main. Les portes ne sont fermées pour personne. Les deux groupes sont très jeunes. Le but est de travailler sur du long terme et sereinement. Nous avons des ambitions. Nous n’allons pas nous cacher. Le but est de faire mieux et donc de tirer les deux groupes vers le haut. Les mots d’ordre de cette saison? Dialogue et bonne humeur. Pas de programme durant la trêve. Le tout est d’arriver à la reprise avec une petite préparation. Nous changerons notre méthode. La saison passée, nous sommes arrivés cramés au sixième match de championnat. Nous allons essayer de disputer cette fois trente matches semblables à ceux du second tour."

Le noyau A enregistre les arrivées de Vyvian Beguin (Fernelmont-Hemptinne), de Malcolm Francotte (Spy) et de Dorian Piazzalunga (Molignée via Onhaye), et les retours de Maxime Barbarin et d’Ibrahima Barry (Spy).

" Nous intégrons une série assez relevée. Nous savons donc ce qui nous attend , a conclu le coach de la P2 Ludovic Charles. Nous risquons d’accuser un léger manque d’expérience en début de compétition. Un déficit que nous tenterons de compenser par une qualité physique au point ." Le noyau B salue les arrivées de Sébastien De Molder (Sauvenière), Remy et Romain De Molder (Sauvenière via Boitsfort), Simon Dubasin (retour), Florian Martin (P1 Grand-Leez) et des U19 du cru Thomas Dujardin, Arnaud Evrard, Juan Laduron et Lucas Rouer.

L’équipe féminine sera coachée par Jan Zirpolo et Mike Brassart.

Programme de la P1:

Reprise: 17 juillet. Matches amicaux: mardi 26 juillet (20h) contre Assesse/Sart-Bernard (P2), mardi 2 août contre Chastre (P2), mardi 9 août (20h) contre Bossière-Gembloux (P2). Coupe de Belgique: premier tour le dimanche 31 juillet (16h). Coupe de la province: le samedi 13 août. Stage: du samedi 13 au lundi 15 août.

Programme de la P2:

Reprise: 15 juillet. Matches amicaux: dimanche 24 juillet (15h) contre Bossière-Gembloux, mardi 2 août (20h) à Emines, samedi 13 août contre Chastre B (si éliminé en coupe) et mardi 16 août (20h) contre St-Germain. Coupe provinciale: le 7 août à Jambes. Stage: du samedi 13 au lundi 15 août.