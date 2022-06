Un Stavois sur le ring face à son idole américaine

Son adversaire, qui fera le déplacement tout droit des États-Unis, se nomme Joey Janela. "C’est l’un des meilleures mondiaux de la discipline, ajoute le Stavois. Et en plus, c’est mon idole (rire). C’est une personne à qui je me suis beaucoup identifiée. Ce serait génial de pouvoir le battre, même si je suis déjà super heureux de l’affronter. C’est comme si j’étais footballeur et que je jouais contre Ronaldo. Les fans attendent d’ailleurs ce match avec beaucoup d’impatience. C’est rare un tel événement en Belgique. Depuis que je me suis lancé dans le catch, je n’ai pas connu ça dans notre pays."

Un tel match demande une grosse préparation. Le catcheur belge se prépare déjà depuis plusieurs semaines. "Je suis super impatient et stressé, avoue-t-il. Je m’entraîne tous les jours, que ce soit sur le ring à Mons, à la salle de musculation, ou devant mon pc, en regardant des vidéos pour m’améliorer. Le cardio est super important, tout comme le dos, qui encaisse pas mal de coups lors d’un match."

«J’ai directement accroché»

Cela se voit comme le nez au milieu de la figure: Mathias Caltagirone est un passionné. Une passion qui le dévore depuis maintenant neuf ans. "À mes 14 ans, nous sommes partis avec ma famille à New York, précise le jeune homme de 23 ans. Nous étions allés voir un match de catch au Madison Square Garden. J’ai directement accroché. À notre retour en Belgique, je me suis inscrit à une école de catch. Salvatore Bellomo, un des seuls catcheurs belges à cette époque, m’a pris sous son aile. Il m’a appris tous ses petits trucs. Depuis, j’ai bien progressé et j’ai désormais atteint un bon niveau. J’ai eu la chance de commencer tôt, alors que les autres commencent généralement vers 18 ans."

Une passion qui l’emmène désormais un peu partout dans le monde. "Presque tous les week-ends, je participe à un gala, ajoute-t-il. Je suis déjà parti en Roumanie, à Dubai, au Portugal, en Angleterre… Cela me permet de rencontrer de nouvelles personnes et de progresser car j’affronte des styles différents à chaque fois."

Des heures de travail qui lui ont permis d’atteindre un de ses rêves: affronter son idole sur le ring.