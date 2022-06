Séries provinciales: quelques demandes de «switch»

En P3, par contre, Dinant (série B) et Denée (série C) devraient permuter. Pareil en P4 entre Méan (série A) et Schaltin B (série D). Toujours en P4, Yvoir (série A) et Wartet (série B) voudraient eux aussi changer de série mais cela ne semble pas possible. Le CP entérinera les éventuels changements vendredi.