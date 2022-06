Comme c’était le cas pour les championnats nationaux en salle, les athlètes doivent d’abord s’inscrire, et ils sont ensuite soumis à une sélection en fonction de leurs derniers résultats.

Parmi les athlètes sélectionnés, on retrouve quelques têtes bien connues des championnats nationaux et internationaux, comme Eliott Crestan (SMAC), sur 800 mètres. L’athlète de Lesve n’a pourtant pas encore de chrono de référence cette année, suite à sa fissure au sacrum, mais il est logiquement repêché par le DT, le directeur technique.

L’autre athlète internationale est la "Cheetah", Naomi Van Den Broeck (Roca), qui espère pouvoir faire aussi bien que l’an dernier sur 400 mètres et décrocher un second titre de championne de Belgique. " J’aborde ces nationaux avec moins de pression que l’an dernier, puisqu’il n’y a pas de JO pour lesquels je dois être rapide afin de décrocher ma sélection. Par contre, j’ai envie de bien faire et de me prouver à moi-même de quoi je suis capable ", commente celle qui aura Camille Laus comme principale rivale.

En sprint, Raphaël Kapenda (SMAC) s’aligne sur 100 et 200 mètres et rêve de médaille. " L’objectif premier est d’améliorer les chronos de la saison pour décrocher ma place en finale. Je peux peut-être prétendre à une médaille sur 100 mètres car je me sens en bonne forme. Sur 200 mètres, je pense que Luca Laurent, qui dispose du 6e meilleur temps, a les jambes pour monter sur le podium à condition d’améliorer son record personnel ", commente Raphaël.

Un doublé LBFA et LRBA pour Labar?

Et si le champion LBFA de 3000 mètres steeple, Clément Labar, accrochait une corde de plus à son arc en devenant champion de Belgique? " La forme est là. Le podium est accessible, d’autant que deux des cinq meilleurs Belges ne sont pas présents. Mais le but premier est de confirmer mon chrono de 9.01.18 ", glisse le Cinacien.

Cyril Houtart retrouve la forme après son stage en altitude à Pâques et prend le départ du 1500 mètres. Pour Bastien Marinx, le 5000 mètres risque de ne pas se passer aussi bien que prévu, suite à une petite tendinite apparue après le Namuraid.