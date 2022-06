Joachim Libois, 2e du 70.3 du Luxembourg

Après quelques épreuves de préparation et une superbe victoire il y a quelques semaines au triathlon de Belfort, Joachim Libois aborde son premier objectif de la saison, le 70.3 du Luxembourg, avec sérénité. La préparation est optimale et l’objectif est clair, se rapprocher au maximum des 4 h de course pour boucler les 1 900 mètres de natation, les 90 bornes de vélo et les 21 kilomètres de course à pied. Mais c’est sans compter sur un parcours plus difficile que prévu et une météo assez chaude. Finalement, l’Andennais boucle l’épreuve en 4 h 14, à une superbe deuxième place du classement général ! « Sans combi, car la température de l’eau est trop chaude, je parviens malgré tout à faire une bonne natation. La première partie à vélo est assez roulante, mais la seconde est une succession de montées et de descentes qui fatigue l’organisme, avant une course à pied le long de la Moselle, complètement exposée au soleil. L’ambition est plutôt personnelle et je préfère me centrer sur moi que sur les autres, mais je ne crache pas sur cette deuxième place, premier de ma catégorie », commente le spécialiste de la triple épreuve.