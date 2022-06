Beau champion la saison dernière, Jemeppe et son président Elie Goffin ne veulent pas faire que de la figuration en P3. "La dernière saison fut euphorique avec une montée en P3 pour les hommes et en P1 pour les dames, confirme Elie Goffin. Et cela, même si on était attendu. C’est donc un réel plaisir pour les gens de Jemeppe qui avaient déjà connu l’équipe en P1 et P2. Depuis mon arrivée ici au club il y a trois ans, on est reparti avec des jeunes. Mais on ne veut pas en rester à ce stade. Et donc remonter en P2 le plus vite possible. Nous avons engagé et trouvé un terrain d’entente avec Maurizio Catalano pour le poste de coach. Il a demandé des joueurs et nous avons fait le nécessaire. Maintenant, c’est à lui et aux joueurs de montrer de bonnes choses sur le terrain."

L’ami Maurizio va devoir effectuer du bon travail et il en est capable. "Pour moi, c’est un nouveau départ, explique ce dernier. J’étais déjà venu en P2 avec l’ancien président et cela ne s’était pas bien passé. Ici, Elie Goffin avait déjà mis, la saison dernière, une équipe en place avec Majid Sbaa. Outre quelques transferts, on va garder l’ossature mise en place par Majid. Même si on va évoluer dans une série relevée avec pas mal d’équipes qui se sont renforcées, mon objectif est d’aller chercher le titre, ou la montée via le tour final. Pour cela, je veux qu’on respecte les règles et une présence aux entraînements. À nous de créer rapidement un groupe soudé et une bonne ambiance."

La reprise des entraînements est fixée au mardi 12 juillet. Suivront un premier match amical à Frasnes-lez-Gosselies et un stage (du 22 au 24 juillet) à Lierneux, près de La Roche où une rencontre amicale est prévue contre la D3 de Durbuy.

De beaux derbies en P4

Pour diriger la P4, le staff a fait appel à deux compères que sont Hichem El Araichi et Frédéric Revillod, deux gars qui ont permis il y a quelques saisons de faire monter Onoz en P2.

"Notre objectif est de prendre les matches les uns après les autres et de les gagner, confie Hichem El Araichi. On a engagé plusieurs joueurs d’expérience, un peu plus âgés, qui encadreront beaucoup de jeunes ."

"C’est un nouveau challenge, enchaîne Frédéric Revillod. Comme le dit Hichem, on prendra match par match et on verra comment la sauce va prendre. On a été versé dans la série B de P4, où il y aura pas mal de derbies et de bonnes équipes, comme Jambes et Wépion ." Le groupe, composé d’une vingtaine de joueurs, reprendra les entraînements le 12 juillet également. Plusieurs rencontres amicales seront au programme de reprise, et déjà un match de Coupe le 31 juillet contre la solide formation d’Ohey (P3).