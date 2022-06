Eliott Crestan renonce finalement au national

Initialement inscrit pour renouveler son titre de champion de Belgique du 800 mètres ce week-end, Eliott Crestan, l’athlète du Sambre et Meuse Athlétique Club, ne sera finalement pas de la partie. Sa fissure au sacrum est bien derrière lui mais sa préparation n’est pas optimale et son entraîneur, André Mahy, préfère lui laisser encore une semaine de plus avant de faire sa première compétition outdoor de l’année. « Moralement, il est important de faire une bonne entrée en compétition pour Eliott. Nous avons donc décidé de ne finalement pas être au championnat de la Ligue Royale Belge d’Athlétisme ce week-end, mais de reprendre à Liège, la semaine prochaine, ce qui nous laisse encore quelques jours de plus pour peaufiner la préparation », précise l’entraîneur fédéral. A.G.