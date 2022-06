Course de côte: Corentin Star(ck) de Alle

911 vs Huracan!

Du côté des voitures fermées, le duel entre la Porsche de Loïc Cordier et la Lamborghini de Nicolas Brebsom promettait. Et c’est le Luxembourgeois Brebsom qui signait d’abord le premier temps de référence avant, malheureusement, de partir à l’erreur dans la montée suivante. Néanmoins, c’est à deux reprises que Cordier signait le meilleur temps pour l’emporter de haut vol. Ne prenant pas part à la dernière montée, Nicolas laissait la place de dauphin à Éric Schwilden qui ne déméritait pas en traction. Évoluant durant toute la journée pour son retour, Quentin Guilbert se plaçait sur le podium.

Enfin, du côté historique, c’est Homère De Peuter qui s’imposait devant Philip Gibson.

Le Nouvel et Marchal, les bonnes habitudes

Sans surprise, Christophe Le Nouvel (Divisions 1-2-3 pour les voitures de série) et Jacques Marchal (Division 4 pour les engins réservés à la compétition) s’imposaient. En D4, la famille Marchal assurait même le doublé avec Adrien qui se rapprochait de son paternel à chaque montée. Sur le podium, on retrouvait le local Florian Collard aussi régulier que rapide parmi la quinzaine de kart-cross. Finalement et à l’addition des deux meilleures montées, c’est Joseph Ferro qui se plaçait de justesse devant Denis Delrue. Côté régional, Quentin Collignon faisait également un bon retour derrière les habitués de la discipline.

Du côté des D1-2-3 néanmoins, un souci de boîte en dernière montée permettait à la concurrence de se rapprocher de Le Nouvel avec Olivier Dubois et Francis Gilles finalement très proches. Derrière Christophe Depreay et sa Mitsubishi de rallye, on retrouvait la Seat ex-TCR de Daniel Dierckx auteur d’une belle remontée dans le top 5. Côté licencié régional, Anthony Mayné remportait également sa classe à la porte du top 10.