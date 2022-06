Carton plein pour le meeting nocturne à Jambes

Un peu plus de 320 athlètes ont participé vendredi dernier au meeting du SMAC, proposé par le club jambois sur sa piste. Du sprint, des lancers, des sauts, du demi-fond et du fond, pour les plus jeunes comme pour les plus expérimentés, le club cher à Vincent Bodart, le président, a mis les petits plats dans les grands une fois encore. Durant 4h, les athlètes se sont affrontés, et pour certains, c’était une sorte de répétition générale avant les championnats nationaux de ce week-end, comme Raphaël et Nathan Kapenda (SMAC), qui ont terminé respectivement 2eet 3e du 100 mètres messieurs avec des chronos de 11.00 et 11.27.