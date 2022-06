Une chose est sûre: cette nouvelle édition sera sous le signe de la nouveauté. Cette année, ce n’est plus Event See et David Rossomme qui seront aux manettes. Un autre nom, bien connu de l’événement (voir cadrée), se cache sous cette 42eédition, à savoir Rudy Noël. "Je lui ai loué le permis d’exploitation ainsi que le matériel, reconnaît David Rossomme. Mais je lui donnerai sans problème un coup de main s’il a besoin de moi."

Le nouveau mentor vient donc avec son lot de changements. Le premier concerne l’épreuve majeure, qui durera bien douze heures, et non six, comme c’était le cas l’année passée à cause du Covid. "Le départ sera donné à minuit, comme lors des éditions précédentes, ajoute Rudy Noël. On est super heureux d’accueillir à nouveau le public. On espère avoir 25000 personnes sur le site tout au long du week-end."

Pour redorer un peu son blason après une édition minée par la crise sanitaire, cette Chinelle 2022 aura un seul mot d’ordre: l’accessibilité. "La Chinelle doit s’adapter à son temps, précise Rudy Noël. Les sports moteurs deviennent de plus en plus coûteux. C’est pour cette raison que nous n’allons plus obliger tous les équipages à installer un stand, comme c’était le cas en 2019. Le but est que la Chinelle soit accessible à tous, du plus petit équipage au plus grand."

Une accessibilité voulue également chez les jeunes. "On veut redynamiser la mini-Chinelle, car les jeunes sont l’avenir de l’épreuve, précise-t-il. Les inscriptions sont désormais ouvertes pour les jeunes de 8 à 15 ans. Nous avons également ajouté des cylindrées, qui peuvent aller de 65 à 125 cm3. Que ce soit pour la mini-Chinelle, les ancêtres ou les 12h, les trois premiers de chaque catégorie seront récompensés lors d’une remise des prix."

Cette 42eChinelle se veut aussi accessible pour les locaux. "On veut revenir aux anciennes valeurs, lâche le nouveau mentor. On veut laisser aux gens de l’entité, aux clubs de la région, l’occasion d’y installer un stand. Mais attention, les places ne sont pas illimitées. 80% de l’espace est déjà occupé."

Une Chinelle plus respectueuse?

Enfin, le dernier changement d’ordre écologique. "On veut miser cette nouvelle édition sur le respect de l’environnement, les nuisances sonores et la propreté, précise Rudy Noël. Nous allons installer des signalétiques partout, pour tenter de garder l’endroit propre. Les équipages payeront des cautions pour les stands, histoire de les retrouver dans un état correct à leur départ."

Pour le moment, près de 80% des inscriptions sont complètes. "On espère atteindre les 105 équipages d’ici le mois d’août ", conclut Rudy Noël.

Les inscriptions se clôturent le 31 juillet prochain.