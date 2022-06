Renan Gossiaux, un vrai passionné de course à pied

La preuve en est, le week-end dernier, où il a terminé second du jogging du Télévie à Beez. Il s’apprête, ce samedi, à prendre le départ de son seul ultra de l’année, au Lavaredo, sur la distance de 80 kilomètres. " Le premier objectif de la saison, c’était sur le marathon de Paris, où je voulais faire plus ou moins 2h45. Je l’ai terminé finalement en 2h46. Ensuite, j’ai jeté mon dévolu sur le semi-marathon, avec pour objectif de battre mon record personnel de 1h19. J’ai terminé en 1h17, et j’ai remis le couvert deux semaines plus tard au semi-marathon de Visée, en 1h15. Je me plais aussi bien sur la route que sur les trails. J’aime la diversité. Ce samedi, au Lavaredo, où je me rends avec mon ami Guillaume Deneffe, l’objectif est de profiter de la montagne, et d’arriver au bout des 80 bornes, avant de reprendre les challenges ".

Et quand il parle de challenges, Renan pense à ceux de la Ville de Namur, où il occupe actuellement la seconde place, et du Delhalle, qui rythme sa saison.